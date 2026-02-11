Durante esta mañana del miércoles, 11 de febrero, se están produciendo las cancelaciones de varios trenes AVE de Renfe como consecuencia de que algunos maquinistas de la compañía Renfe están secundado la huelga que han decidido mantener los sindicatos CGT y Alferro, a pesar de que Semaf, CCOO y UGT desconvocarán su huelga. No obstante, los maquinistas de Renfe sí que pueden unirse a la convocatoria de huelga de estos dos sindicatos porque la han convocado para los todos los servicios, es decir, desde maquinistas hasta personal de taquilla y de tripulación.

En concreto, fuentes sindicales han indican que «ayer, ya se produjeron cientos de cancelaciones de trenes a lo largo del día y se están repitiendo hoy». De igual forma, destacan que a esta huelga «no sólo se están uniendo algunos maquinistas de Semaf, sino que también se están produciendo cierre de taquillas, y supresión de algunos trenes no sólo por la falta de maquinistas, sino también por la falta de personal a bordo o de intervención».

Desde Renfe, también confirman que el hecho de que se haya mantenido esta huelga es la causa de que haya algunos retrasos y cancelaciones de trenes. «A pesar de que se ha reducido el seguimiento de la huelga convocada por los sindicatos minoritarios, a día de hoy, todavía se pueden producir alteraciones del servicio».

Hoy los 2 AVEs de primera hora a BCN, 6:57 y 7:57, cancelados (junto con otros), aunque en vías había, al menos, 5 AVEs estacionados. Nos dicen que no se están presentando los maquinistas 🤷🏻‍♀️ ¿Huelga encubierta? Me tienen de su parte, pero no me parece serio, si esto es verdad 😏 https://t.co/nH1vERA7d3 pic.twitter.com/laamoDBghL — Beatriz Albella Rdgz (@balbella) February 11, 2026

Además de las cancelaciones que se pueden observar de varios trenes a Barcelona. Una de las cancelaciones más llamativas ha sido la del AVE de Renfe con salida desde Valladolid y con destino Segovia y Madrid. En concreto, unos 400 pasajeros se han quedado «tirados» en el andén de la estación de Valladolid después de que se haya cancelado el primer convoy del corredor Avant Valladolid-Segovia-Madrid que salía a las 6.23 horas con motivo de la tercera jornada de huelga en Renfe que varios sindicatos llevan a cabo desde el pasado lunes.

Seguirá ampliación