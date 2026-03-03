¿Quieres conocer el último éxito de maquillaje de Mercadona que ya usan las expertas y cuesta sólo 4,5 euros? Si eres aficionada a conocer lo último en cosméticos, seguro que ya habrás visto en redes sociales, el éxito que suelen tener los labiales de Mercadona entre los que destaca ahora una gama que está arrasando ya que sigue la tendencia de llevar los labios mate; pero que además ofrece distintas tonalidades y además a un precio que parece regalado. Unos pintalabios que seguro vas a querer poner a prueba y entre los que destaca uno, que con un tono malva suave, se ha convertido en el favorito de muchas y de hecho, ya se agota en muchas tiendas de este supermercado.

La búsqueda de un pintalabios perfecto puede ser interminable, pero a veces las mejores sorpresas se encuentran en lugares inesperados. Mercadona, conocido por su variedad de productos a precios accesibles, ha vuelto a sorprendernos y capta la atención de los amantes del maquillaje con un producto que está arrasando: el pintalabios mate Deliplus 113 malva suave. A sólo 4,5 euros, este labial se ha convertido en un imprescindible en los neceseres de muchas expertas en belleza. Y es que todos sabemos que el mundo del maquillaje está lleno de novedades constantes, pero pocos productos logran destacar y mantenerse en el top de ventas como este pintalabios de Mercadona. Un producto que enamora por su tono malva suave, pero también por su acabado mate y su precio imbatible. En un mercado donde los labiales de calidad pueden superar fácilmente los 20 euros, encontrar uno que cumpla con las expectativas sin gastar demasiado es casi un milagro.

Las redes sociales han sido un factor clave en el éxito de este producto. Influencers y expertas en maquillaje no han dejado de recomendarlo, destacando su fórmula ligera, su larga duración y su tono favorecedor para todo tipo de pieles. El boca a boca digital ha hecho que el pintalabios mate Deliplus 113 malva suave se agote rápidamente en muchas tiendas, convirtiéndolo en un auténtico fenómeno.

El último éxito de maquillaje de Mercadona

El éxito de este labial no es casualidad. Su tono malva suave es versátil y elegante, perfecto tanto para el día a día como para ocasiones especiales y sobre todo, ideal para la temporada de primavera que está a la vuelta de la esquina. Además, su acabado mate proporciona un aspecto sofisticado sin resecar los labios, algo que muchas marcas de gama alta aún luchan por conseguir. Por si fuera poco, su fórmula es cremosa y se desliza con facilidad, haciendo que su aplicación sea un placer.

Otro punto a su favor es su durabilidad. Las usuarias destacan que, a pesar de su precio económico, este pintalabios aguanta varias horas sin necesidad de retoques, incluso después de comer o beber. Esta combinación de calidad y precio ha hecho que el pintalabios mate Deliplus 113 malva suave sea uno de los productos más buscados en Mercadona.

Otros tonos disponibles que también merecen la pena

Aunque el tono malva suave ha sido el más vendido, Mercadona ofrece este pintalabios en una amplia gama de colores que también están ganando adeptas. Los tonos nude, perfectos para un look natural, y los rosas en varias intensidades, ideales para cualquier ocasión, han sido muy bien recibidos. También destaca el clásico tono rojo o el color chocolate, una opción más atrevida que está en auge este año. Cada uno de estos colores mantiene la misma fórmula de larga duración y acabado mate que ha conquistado a tantas usuarias.

La opinión de las usuarias y expertas

Las expertas en belleza no han tardado en pronunciarse. Muchas lo consideran un «dupe» perfecto de labiales de marcas mucho más caras. Su pigmentación, durabilidad y textura han sido alabadas en numerosos tutoriales y reseñas online. Algunas maquilladoras profesionales incluso lo han incorporado en sus kits, demostrando que no siempre hay que gastar una fortuna para conseguir productos de calidad.

Cómo sacarle el máximo partido al pintalabios Deliplus 113

Para quienes ya han sucumbido a su encanto, hay algunos trucos que pueden ayudar a sacarle el máximo partido. Exfoliar los labios antes de aplicarlo asegura un acabado uniforme, y usar un perfilador del mismo tono puede definir mejor la forma de los labios. Además, aplicar una fina capa de base o corrector en los labios antes del pintalabios puede hacer que el color resalte aún más y dure más tiempo.

¿Qué te parece? El pintalabios mate Deliplus 113 malva suave de Mercadona ha demostrado que no hace falta gastar mucho para lucir espectacular. Su tono favorecedor, su fórmula de calidad y su precio asequible lo han convertido en un éxito rotundo. Con opciones para todos los gustos y la garantía de una marca que no deja de sorprender, este labial es, sin duda, un imprescindible para cualquier amante del maquillaje.