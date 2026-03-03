Huida en pleno partido de la ATP: un bombardeo hace que salgan corriendo jugadores y árbitros

El tenis mira a Emiratos Árabes Unidos con ojo y a Irán con otro. El primer país es objetivo bélico del segundo tras sufrir bombardeos conjuntos entre Estados Unidos e Israel. La respuesta, que va dirigida a las bases militares del país, pone en jaque todo el tablero social, económico y deportivo. En Fujairah, ciudad de Emiratos Árabes, se estaba disputando un torneo Challenger hasta que los bombardeos cercanos obligaron a la evacuación en pleno partido.

Comenzaron a escucharse ruidos de drones iraníes y la organización del torneo canceló la jornada de inmediato. Jugadores, tenistas, cuerpo técnico y todo aquel que se encontraba en la pista huyó a la carrera. Vladyslav Orlov, jugador ucraniano que disputa el torneo, relató la situación a través de las redes sociales. «He terminado mi partido, pero el juego se ha suspendido porque recibimos correos informando de bombardeos a 10 kilómetros de nosotros», inició.

«Mientras estaba jugando, escuchaba el sonido de los aviones que volaban y también ruidos cerca de las pistas. Así que ahora mismo no es muy seguro estar aquí» sentenció. Todos los jugadores han sido evacuados y, por ahora, se desconoce si el torneo podrá reanudarse. Fujairah no es el único frente abierto que tiene el tenis. En Dubai estuvieron varados Medvedev y Rublev tras la disputa del ATP 500.

Medvedev reinó en Dubai y ahí ha permanecido hasta este lunes porque el aeropuerto de la ciudad -uno de los más concurridos del mundo- cerró su espacio aéreo hasta nuevo aviso. Junto a Medvedev siguen atrapados los finalistas del cuadro individual y dobles y sus equipos. Se estima que hasta 41 personas no han conseguido salir de la ciudad. La propia ATP ha brindado pleno apoyo a todos ellos a través de un comunicado.

«La ATP está monitoreando de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el personal y los trabajadores del torneo son nuestra prioridad. Confirmamos que un pequeño número de jugadores y miembros de sus equipos permanecen en Dubai tras la conclusión del reciente evento ATP 500», reza el escrito de la ATP.

El calendario juega en contra de Medvedev y Rublev, ya que en dos días empieza el Masters 1.000 de Indian Wells en Estados Unidos. La duda para es cuándo y cómo podrá abandonar Dubai y poner rumbo a Estados Unidos. En apenas unos días habrá competido en las dos zonas del conflicto. «Ha sido una noche salvaje, no dormimos mucho. Todo parece más brutal por la noche con las bolas de fuego en el cielo y los golpes repetidos», declaró Medvedev a través de redes.

El día previo a la final del torneo ya existía el riesgo de bombardeo, de hecho, el partido estuvo cerca de no disputarse y suspenderse por ese motivo. La situación se recrudeció el pasado sábado, el día de la final, después de que el Ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, el país está en riesgo de bombardeo por parte de Irán, emitiera el aviso. De hecho, ya había habido un ataque donde ha fallecido una persona.