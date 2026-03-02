La vía de escape de los tenistas atrapados en Dubai por los bombardeos: coche a Omán y avión privado

El tenis mira a Dubai con ojo y a Irán con otro. En la ciudad de Emiratos Árabes concluyó el pasado sábado el torneo ATP 500 que levantó Medvedev -sin jugar la final por lesión de su rival Griekspoor- simultáneamente con el bombardeo conjunto entre Israel y Estados Unidos a Irán y la posterior respuesta del país del golfo pérsico. La misma pasó por bombardear las bases militares estadounidense en Oriente Miedo, con la mayoría de ellas situadas cerca a Dubai.

Medvedev reinó en Dubai y ahí ha permanecido hasta este lunes porque el aeropuerto de la ciudad -uno de los más concurridos del mundo- cerró su espacio aéreo hasta nuevo aviso. Junto a Medvedev siguen atrapados los finalistas del cuadro individual y dobles y sus equipos. Se estima que hasta 41 personas no han conseguido salir de la ciudad. La propia ATP ha brindado pleno apoyo a todos ellos a través de un comunicado.

«La ATP está monitoreando de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente y mantiene contacto regular con nuestros jugadores, sus equipos de apoyo y las autoridades locales pertinentes. La salud, la seguridad y el bienestar de nuestros jugadores, el personal y los trabajadores del torneo son nuestra prioridad. Confirmamos que un pequeño número de jugadores y miembros de sus equipos permanecen en Dubai tras la conclusión del reciente evento ATP 500», reza el escrito de la ATP.

La máxima organización de los tenistas profesionales les ha facilitado dos alternativas para huir del país, según Marca. La primera, que es la seguirán tenistas como Medvedev y Rublev, pasa por recorrer durante seis horas hasta Omán y allí coger un avión privado. La segunda pasa por casi diez horas de carretera hasta Riad -donde el espacio aéreo funciona con relativa normalidad- y subirse a un avión común.

La segunda opción es la menos aconsejada ya que es de más horas por carretera y se espera que haya aglomeraciones a la hora de cruzar la frontera. El calendario juega en contra de Medvedev y Rublev, ya que en dos días empieza el Masters 1.000 de Indian Wells en Estados Unidos. La duda para es cuándo y cómo podrá abandonar Dubai y poner rumbo a Estados Unidos. En apenas unos días habrá competido en las dos zonas del conflicto.

«Ha sido una noche salvaje, no dormimos mucho. Todo parece más brutal por la noche con las bolas de fuego en el cielo y los golpes repetidos», declaró Medvedev a través de redes. El día previo a la final del torneo ya existía el riesgo de bombardeo, de hecho, el partido estuvo cerca de no disputarse y suspenderse por ese motivo. La situación se recrudeció el pasado sábado, el día de la final, después de que el Ministro de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos, el país está en riesgo de bombardeo por parte de Irán, emitiera el aviso. De hecho, ya había habido un ataque donde ha fallecido una persona.