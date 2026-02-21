Cuánto dinero se lleva Alcaraz tras ganar el ATP 500 de Doha 2026 y cómo queda el palmarés del torneo

Carlos Alcaraz se ha proclamado campeón del ATP 500 de Doha 2026 tras superar a Arthur Fils en la final, y escribe su nombre en el palmarés del torneo. De esta manera, el tenista español se ha quitado la espinita por la derrota del año pasado en cuartos de final de esta cita. Además, la derrota de Jannik Sinner en cuartos le afianza todavía más como número uno del mundo. Doble alegría, que se suma al dineral que se ha embolsado el murciano por llevarse el título.

Alcaraz no podía haber empezado mejor el año con dos títulos en dos torneos: Open de Australia y ATP 500 de Doha 2026. Dos de dos, pleno para el número uno del ranking ATP en este arranque de temporada. El pupilo de Samuel López sigue de dulce tras ganar su primer título en tierras qataríes.

Quién ha ganado el ATP 500 de Doha 2026

Carlos Alcaraz ha vencido a Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha 2026 para proclamarse campeón del torneo. Es la primera vez que el de El Palmar conquista este torneo. Venció con claridad al tenista francés (6-2, 6-1) en un partido que tuvo un claro dominador, el número uno del mundo.

Así queda el palmarés del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz se une a ilustres campeones como Nadal, Djokovic, Federer o el propio capitán español de Copa Davis, David Ferrer, en el palmarés del ATP 500 de Doha 2026:

2026 Carlos Alcaraz (ESP)

2025 Andrey Rublev (RUS)

2024 Karen Khachanov (RUS)

2023 Daniil Medvedev (RUS)

2022 Roberto Bautista (ESP)

2021 Nikoloz Basilashvili (GEO)

2020 Andrey Rublev (RUS)

2019 Roberto Bautista (ESP)

2018 Gael Monfils (FRA)

2017 Novak Djokovic (SER)

2016 Novak Djokovic (SER)

2015 David Ferrer (ESP)

2014 Rafa Nadal (ESP)

2013 Richard Gasquet (FRA)

2012 Jo-Wilfried Tsonga (FRA)

2011 Roger Federer (SUI)

2010 Nikolay Davydenko (RUS)

2009 Andy Murray (GBR)

2008 Andy Murray (GBR)

2007 Ivan Ljubicic (CRO)

2006 Roger Federer (SUI)

2005 Roger Federer (SUI)

2004 Nicolas Escude (FRA)

2003 Stefan Koubek (AUT)

2002 Younes El Aynaoui (MAR)

2001 Marcelo Ríos (CHL)

2000 Fabrice Santoro (FRA)

1999 Rainer Schuettler (ALE)

1998 Petr Korda (RCH)

1997 Jim Courier (EE UU)

1996 Petr Korda (RCH)

1995 Stefan Edberg (SUE)

1994 Stefan Edberg (SUE)

1993 Boris Becker (ALE)

Cuánto dinero reparte el ATP 500 de Doha 2026

El torneo de Doha reparte un premio de 529.945 dólares al campeón, que al cambio son unos 449.525,85 euros. Ese es el dineral que se ha llevado Carlos Alcaraz tras proclamarse campeón en el ATP 500 de Doha 2026. Mientras que Fils, finalista, se ha embolsado 285.095 dólares, unos 241.831,83 euros. Además, según publicó La Gazzetta dello Sport, la organización de esta cita le dio 1,2 millones de dólares (1,15 millones de euros) por participar. Estos son los premios que reparte el torneo: