Alcaraz: «El inicio de año no ha sido fácil, pero estoy orgulloso por todo lo que he trabajado»

Carlos Alcaraz ha empezado el año a lo grande. El tenista de El Palmar ha sumado este sábado en Doha su segundo título de la temporada en dos torneos. Todo comenzó con el Open de Australia, luego hizo un pequeño parón para recuperarse del esfuerzo físico realizado en Melbourne y ha vuelto por la puerta grande en tierras qataríes, venciendo a Arthur Fils en la final por 6-2 y 6-1. Y se marcha como más número uno del mundo tras la derrota de Sinner en cuartos.

«Ha sido un gran inicio de año. No ha sido fácil, porque he tenido que ser fuerte mentalmente con mi equipo, pero me siento orgulloso por todo lo que he trabajado en la pretemporada y los dos torneos ganados. Estoy jugando un gran tenis y estoy muy contento con toda la semana. Hemos hecho una gran semana tanto dentro como fuera de la pista», comenzó diciendo un Alcaraz que reconocía que «este trofeo significa mucho» para él y dio las «gracias al equipo por el trabajo realizado cada día».

Alcaraz también le dedicó unas palabras a Arthur Fils después de recoger el trofeo que le acreditaba como ganador del ATP 500 de Doha: «Es un placer compartir pista contigo. Te dije que más que los resultados, me pone muy contento verte en la pista otra vez. Sé que has pasado por problemas físicos, con las lesiones, yo también los tuve. Me pone contento verte en otra final. Sigue trabajando porque seguro que vamos a compartir grandes momentos».

Fils sufrió una lesión de espalda en mayo de 2025, durante Roland Garros. Pero después esa lesión terminó siendo más grave de lo que parecía en un principio, y aunque volvió en Toronto tuvo que parar el resto del año para recuperarse del todo y volver a su mejor nivel. Regresó a las pistas a principios de febrero y este sábado alcanzó su mejor momento al llegar a una final contra Alcaraz. Por eso, Carlos quiso reconocerle el mérito y dedicarle unas bonitas palabras.

En última instancia, Alcaraz reconoció que tenía una espinita clavada con este torneo porque el año pasado se fue en cuartos de final. Pero ahora, el murciano se ha resarcido ganando el título y ya sueña con volver en 2027: «El año pasado no me marché muy contento de aquí al perder en cuartos. Lo que siempre noto aquí en Doha es el amor de la gente, el apoyo que siento cada día que salgo a la pista. Eso es lo más importante para mí. Me hace sentir como en casa. No puedo esperar a volver el año que viene».