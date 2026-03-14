Prohens sobre el secretario general del PSOE de Palma: «A Negueruela no lo quieren ni los suyos»

En su intervención ante la Junta Territorial en el Congreso del PP de Palma celebrado esta mañana en Casa Esment, la presidenta del PP balear, Margalida Prohens, ha destacado que el PP de Palma ha renovado su confianza en el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, mientras que el PSOE «aún no sabe quién será su candidato».

En este sentido, ha asegurado que el candidato que quería impulsar Francina Armengol, el ex conseller Iago Negueruela, «no lo quieren ni los suyos», después de que en su pasado congreso recibiera «más de un 30% de voto en blanco». «El PSOE es incapaz de encontrar un candidato para disputarle la alcaldía a Jaime Martínez», ha afirmado.

Prohens también ha defendido el trabajo conjunto entre el Govern y el Ayuntamiento de Palma para «transformar la ciudad como no se había hecho en 20 años». Y en este sentido ha destacado que el Govern tiene en planificación «más de 4.000 viviendas de precios accesibles en Palma para residentes».

Asimismo, ha puesto en valor las medidas fiscales impulsadas por el Ejecutivo autonómico recordando que «9.000 familias en Palma no han tenido que pagar ni un euro por heredar el fruto de toda una vida de trabajo y esfuerzo de sus padres o abuelos, ahorrándose en total 200 millones de euros”, ha finalizado.

Antes de cerrar su intervención, el reelegido presidente de la Junta Territorial del PP de Palma ha recordado la aprobación, este sábado, de la reorganización de las Juntas de Distrito, que pasan de 15 a 10, y cuyas presidencias quedan establecidas de la siguiente manera: Casc Antic:​​ Luis Clar; ​Plaça d’es Pont:​​ Juan José Lemm; ​Hornabeque: ​​Luisa Marqués; Eixample, s’Escorxador y Plaza de Toros: ​Mercedes Celeste; Aragó y s’Horta: ​David Suñer; Carretera d’Inca: ​Mateu Ferrer; Na Burguesa y Ponent:​ Guadalupe Ferrer; Llevant y Platja Palma: ​Antonio Román; Rural: ​​​Llorenç Bauzà y Es Pla: ​​​Gaspar Oliver

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