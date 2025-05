Negueruela recluta a ex dirigentes de la vieja guardia para dirigir un PSOE de Palma más dividido que nunca

Iago Negueruela, nuevo secretario general del PSOE de Palma, que este sábado ha celebrado el noveno congreso para la renovación de su Ejecutiva, ha reclutado a cargos veteranos de larga trayectoria en la política balear para plantar batalla al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, en las próximas elecciones de 2027.

Ausencia total de renovación en una dirección donde figuran ex altos cargos políticos curtidos en mil batallas y despachos, afines todos a la secretaria general regional, Francina Armengol.

Es el caso de, entre otros, del ex presidente del Parlament, Vicenç Thomás, la ex eurodiputada Teresa Riera, la ex consellera Patricia Gómez, la entre otros cargos, ex directora general de Función Pública del Govern de Armengol, Carmen Palomino y ex concejales palmesanos como Virginia Abraham y Joan Ferrer forman parte del nuevo organigrama del partido. Una cúpula de 26 miembros donde sólo figuran tres de los ocho concejales del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Palma.

En concreto el portavoz, Francisco Ducrós, Silvana González y Elena Navarro. Ni tan siquiera el coordinador de la ponencia del congreso y concejal, Óscar Cereijo forma parte de una nueva Ejecutiva que nace con escaso respaldo ya que ha sido rechazada por el 40% de los militantes que han participado en el congreso: 41 votos a favor y 26 en blanco.

Llama la atención la desaparición en la nueva dirección del partido de concejales socialistas que han tenido gobernando y tienen ahora en la oposición, un notorio protagonismo hasta la fecha en la política municipal bajo el mando del ex alcalde socialista, José Hila, caso de los concejales Angélica Pastor y Francesc Dalmau de los que Negueruela ha decidido prescindir, pese al escaso bagaje y recorrido con el que cuenta en Palma el nuevo secretario general socialista.

En las próximas semanas tocará el turno de renovación de las cuatro juntas locales con la que cuenta el PSOE en Palma. «Han sido ocho años muy apasionantes. Hemos trabajado desde cada barrio, en cada calle y en cada plaza, porque así somos los y las socialistas, no nos escondemos en un despacho», apuntaba en su despedida de la secretaría general el hoy senador, José Hila, que ha presentado el informe de gestión.

En el congreso ha estado presente e intervenido y la secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, la número uno de la Federación Socialista de Mallorca, Amanda Fernández.

Negueruela ha comenzado su discurso como nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), instando a la militancia a ponerse a trabajar «todos juntos» para «generar esperanza de cambio» y «volver a ganar en 2027». Porque, «frente a esa Palma de los especuladores, la Palma del cemento, la Palma pensada sólo para turistas, la Palma de los atascos, una ciudad que nadie puede pagar, una ciudad en venta, la Palma de las franquicias, frente a la Palma sin alma (como se ha referido el socialista al modelo de ciudad del alcalde, Jaime Martínez, del PP) nuestro objetivo es luchar por una ciudad para los residentes, una Palma respirable, verde y amable, una ciudad de vecinos, en la que poder caminar, con un transporte de calidad, con salarios y precios justos, para todos, una Palma con ilusión, para quien la habita», ha subrayado en un discurso típico de toma de posesión de frases hechas de cara a la galería.

Por ello, ha afirmado «los socialistas limitaremos los precios del alquiler cuando gobernemos», se ha comprometido durante la clausura del 9º Congreso del PSOE Palma, porque «no hay nada que vaya más en contra de esta sociedad que no limitar los precios de los alquileres».

El turismo ha centrado buena parte del discurso del secretario general de la Agrupación Socialista de Palma. «Tanto al alcalde, Jaime Martínez, como a la presidenta del Govern, Marga Prohens, solo les preocupa proteger el alquiler vacacional y que haya más hoteles en la ciudad». Los socialistas «revertiremos todo el alquiler turístico y lo prohibiremos, recuperando las viviendas para los residentes, para los trabajadores de Palma», ha asegurado.

También, la movilidad. «Cuando gobernemos en 2027, la gente podrá utilizar el transporte público en Palma cada día de la semana las 24 horas del día los siete días de la semana» porque «el transporte público es un derecho de la ciudadanía, un motor de transformación y de vertebración», ha explicado Negueruela. «Ante la ola reaccionaria, con un PP vendido a la ultraderecha de Vox, defendemos una ciudad democrática, con más derechos y libertades».