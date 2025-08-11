Las obras del Camp Nou siguen acaparando todos los problemas posibles para que el regreso del Barcelona a su casa siga complicándose cada vez más. La ECA ha encontrado más de 200 deficiencias a un mes de ese Barcelona-Valencia con el que el club catalán quiere regresar a su estadio. Esto complica el retorno una vez más y el pesimismo en la Ciudad Condal sigue creciendo.

El Barcelona disputó en la noche del pasado domingo una nueva edición de su Trofeo Joan Gamper. Y todo fue fiesta y alegría. Flick habló en español en el discurso previo, la afición ovacionó a Ter Stegen, el Barça goleó por 5-0 al Como y las sensaciones del equipo fueron brillantes, y Joan Laporta se mostró optimista con todos los temas polémicos que rodean la actualidad culé.

Pero faltó algo para que la fiesta del Gamper fuera perfecta. Se disputó en el Johan Cruyff y no en el Camp Nou. Hay que recordar que el Barcelona anunció de manera oficial a finales de junio que su regreso al Camp Nou se produciría el 10 de agosto en el Trofeo Joan Gamper. Lo hizo, además, con un vídeo publicado a través de todas sus redes sociales en el que aparecía incluso Joan Laporta en el nuevo estadio. Pero no pudo ser y el ridículo fue espantoso. La licencia de primera ocupación por parte del Ayuntamiento barcelonés no llegó a tiempo. Y sigue sin llegar.

Pero es que el ridículo pude ser mayor. El Barcelona lleva un tiempo filtrando que el objetivo es regresar al Camp Nou el fin de semana del 14 de septiembre para el Barça-Valencia. Ese fin de semana, además, no podrían disponer de Montjuic. Más problemas. Y a la vuelta de la esquina estaría el debut en Champions. Si comienzas la Fase Liga en un estadio, la UEFA te obliga a terminarlo allí. Un caos.

La ECA encuentra deficiencias en las obras del Camp Nou

Por lo tanto, el Barcelona está obligado en cierta medida a regresar al Camp Nou en esa fecha del 14 de septiembre. Pero se está complicando. Informa RAC 1 de que la ECA (European Clubs Association) ha realizado una inspección en las obras del estadio y ha encontrado más de 200 deficiencias en la primera fase de las obras del Camp Nou. Informa también este medio que hay poco margen desde el club para terminar la primera fase y tramitar las licencias necesarias antes del 14 de septiembre.

Mientras, Joan Laporta sigue vendiendo humo a sus socios y afirma que todo está controlado con las obras del Camp Nou: «Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que las obras vayan al ritmo que tienen que ir. Vamos de la mano del Ayuntamiento de Barcelona, ha visto que es una obra de ciudad y de país y vamos todos alineados para que se pueda dar la primera ocupación y podamos volver lo más pronto posible. Si habéis visto las obras, es un gozo verlo. Cada vez está mejor y espero que podamos volver a nuestra casa lo más pronto posible. Pedimos éxitos, que los barcelonistas sean felices, que se lo pasen bien en el Spotify Camp Nou y seguro que viviremos momentos inolvidables».