La ingeniosa golosina que hizo de oro a un americano: la inventó imitando lo que vio en la posguerra española

Hay varias comidas de la posguerra española, que se han convertido en platos tradicionales de nuestro país. Sin embargo, hay un caso especialmente llamativo: el de una golosina que recorrió el mundo entero.

Los M&M son una de las golosinas de chocolate más famosas del planeta. Se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y hasta viajaron como alimento al espacio. ¿Pero tuvieron su origen en España?

Al menos esto es lo que cuenta una leyenda popular. Un empresario estadounidense vio en la Guerra Civil unos caramelos con una característica muy peculiar y decidió imitarlos cuando regresó a casa.

La golosina más famosa del mundo nació en la posguerra española

El 10 de septiembre de 1941, los M&M pasaron a formar parte de las raciones oficiales de los soldados estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

Eran pequeños caramelos de chocolate recubiertos por una fina capa de azúcar de colores que impedía que se derritieran con el calor, una ventaja decisiva en el frente.

Sin embargo, quizás la idea no surgió en Estados Unidos. Según una historia no confirmada, pero recogida por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, Forrest E. Mars imitó unos caramelos que vio en España.

Durante la Guerra Civil probó unos caramelos británicos, los Smarties, que ya utilizaban ese sistema para proteger el chocolate. Aquella solución, pensada para soportar altas temperaturas y facilitar el transporte, fue la chispa que más tarde daría lugar a uno de los productos más rentables del mercado.

De la posguerra española al espacio: el caramelo más famoso del mundo

En España tenemos experiencia con caramelos famosos. La prueba es el Chupa-Chups y el palo en la golosina, pero la clave del éxito del M&M fue su practicidad.

Primero conquistaron a los soldados, después al público general. Uno de los momentos más simbólicos de su historia llegó en los años 80, cuando fueron incluidos en la lista de alimentos de los astronautas del primer transbordador espacial.

Se convirtieron así en el primer caramelo en viajar al espacio, repitiendo el mismo motivo que los hizo populares en la guerra: no se derretían y eran fáciles de transportar.

Esa década marcó también su expansión internacional. Los M&M comenzaron a venderse masivamente fuera de Estados Unidos y se consolidaron como un icono global. Hoy cuentan con tiendas físicas propias en Europa.

Lo que nació como una idea observada casi por casualidad en la España de posguerra acabó convirtiéndose en una de las golosinas más reconocibles del planeta.

La historia de la golosina que conquistó el mundo entero

Tras una disputa con su padre, fundador del imperio Mars, Forrest E. Mars se instaló en Europa. Allí maduró la idea de fabricar un caramelo de chocolate resistente, fácil de conservar y pensado para situaciones extremas.

A su regreso a Estados Unidos, tomó una decisión tan arriesgada como estratégica: aliarse con su principal competidor, Hershey. De esa unión nació Mars & Murrie Ltd., nombre que daría lugar al acrónimo M&M.

La segunda M hacía referencia a Bruce Murrie, hijo del presidente de Hershey, cuya participación fue una condición indispensable para cerrar el acuerdo. Durante los primeros años, Hershey suministró el chocolate con el que se elaboraban los caramelos, mientras el nuevo producto empezaba a abrirse paso en el mercado.