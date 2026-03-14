El líder del PSOE en Castilla y León compró un chalet de 600 m2 de parcela promovido por una familia franquista

El alcalde de Soria y candidato del PSOE a la Presidencia de Castilla y León en las elecciones autonómicas de este domingo, Carlos Martínez, tiene un chalet con 600 metros cuadrados de parcela en una urbanización rural promovida por la familia del Marqués de Vadillo, que fue procurador en Cortes durante el franquismo.

Martínez recoge en su declaración de bienes patrimoniales en el Ayuntamiento de Soria, que dirige desde 2007, la propiedad de una vivienda al cien por cien en Tera, que adquirió en febrero de 2005. Este inmueble se encuentra en el municipio soriano de Almarza, al que pertenece la pedanía de Tera, y forma parte de la Urbanización Estanque de Tera, en un enclave privilegiado, a 20 kilómetros de Soria capital.

La promotora de estas casas fue la empresa que lleva el mismo nombre, Urbanización Estanque de Tera SL, con domicilio social en la calle Príncipe de Vergara, en Madrid capital. Esta promotora, según consta en información obrante en el Registro Mercantil consultada por OKDIARIO, tuvo como administradora única en el momento de la construcción de estos inmuebles a María Dolores González de Castejón Larrañaga, que ostentó el título de Marquesa de Vadillo como hija de Francisco Javier González de Castejón y Jaraquemada, también Marqués de Vadillo y procurador de las Cortes franquistas.

Según consta en el archivo histórico del Congreso de los Diputados, Francisco Javier González de Castejón y Jaraquemada, alcalde de Tera, fue diputado entre 1949 y 1952, siendo representante municipal.

El nombre de María Dolores González de Castejón Larrañaga -ya fallecida figura en la documentación administrativa de esta urbanización. Por ejemplo, el Boletín Oficial de Castilla y León del 13 de diciembre del año 2000 publicó el decreto de la Consejería de Fomento dirigido a «aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Almarza (Soria) en la zona denominada El Estanque de la localidad de Tera, promovido por D.ª M.ª Dolores González Castejón Larrañaga», señala el texto oficial.

En el apartado de antecedentes de este decreto, también se dice que con fecha 8 de septiembre de 1999 tuvo entrada en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria «el expediente administrativo y un ejemplar del Proyecto de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Almarza en la zona denominada El Estanque, en la localidad de Tera, promovido por D.ª M.ª Dolores González de Castejón Larrañaga, y redactado por el arquitecto D. José Ramón Sáinz».

Asimismo, en el Boletín Oficial de Castilla y León del 10 de agosto del año 2000 figura que la Consejería de Educación y Cultura multó a la promotora de la urbanización donde tiene Carlos Martínez su chalet por infringir la ley de Patrimonio Histórico. En concreto, el boletín da cuenta de una «notificación de requerimiento de pago de la multa impuesta en el expediente sancionador número SO-3/99 incoado por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, a la empresa Urbanización Estanque de Tera, SL, representada por D.ª M.ª Dolores González Castejón, por infracción de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español».

El alcalde de Soria adquirió este chalet en el año 2005, mientras que su construcción data del 2000. No obstante, cuando Martínez realizó la compraventa de este inmueble, la urbanización seguía estando administrada por la misma empresa de la familia del Marqués de Vadillo.

En la declaración de bienes patrimoniales presentada en 2023, Martínez afirma que este chalet comprado en 2005 tiene un valor catastral de 51.392 euros, por encima de los 42.803,24 euros que asigna a su otra vivienda, comprada en Soria ciudad el año pasado, es decir, 20 años después.

Además, el alcalde apunta que tiene una «carga» con Caja Rural de Soria por importe de 114.219 euros. El citado inmueble en la pedanía de Tera fue adquirido con un préstamo hipotecario de 198.000 euros, según el Registro de la Propiedad.

Un «entorno natural»

Este chalet de Martínez se encuentra en una parcela de «600 metros cuadrados» sobre la que «existe una edificación destinada a vivienda unifamiliar aislada», con «una superficie en planta de 152,22 metros cuadrados, destinando el resto, es decir, 447,78 metros cuadrados, a jardín y acceso a la vivienda y garaje», indica la documentación del Registro de la Propiedad.

La vivienda «se compone de planta baja, integrada por el garaje, que tiene una superficie útil de 18,85 metros cuadrados, vestíbulo-pasillo, pasillo, salón comedor, cocina, dormitorio principal con armario y baño, dos dormitorios, baño y porche», con una superficie construida de 116,77 metros cuadrados, más un porche, de 13,34 metros cuadrados, añade la información registral.

En su programa de vivienda de cara a las elecciones autonómicas de este 15 de marzo, Martínez ha planteado actuar contra los grandes tenedores, en concreto, gravando fiscalmente las viviendas vacías de los mismos.

Según consta en portales inmobiliarios, esta urbanización se encuentra «en un entorno natural inigualable, junto al Estanque del río Tera, un lugar perfecto para quienes desean vivir en contacto con la naturaleza, pero con acceso a servicios».