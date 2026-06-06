Agenda del Papa en Madrid hoy, sábado 6 de junio: misas, eventos y ceremonias

Madrid arranca hoy sábado 6 de junio con una visita poco habitual ya que el Papa León XIV llega a la capital y lo hace con un día bastante lleno desde el principio, sin apenas huecos entre actos de modo que repasamos su agenda por si deseas asistir a alguno de los actos que se van a celebrar.

La primera parte de la jornada va a girar sobre todo en torno al Palacio Real, donde se concentrarán varios de los momentos más importantes. Luego el ritmo cambiará bastante y la agenda se moverá hacia otros puntos de la ciudad, con actos más abiertos y con más presencia de público. Si tienes pensado acercarte a verlo o simplemente quieres saber por dónde se va a mover durante el día, merece la pena echar un vistazo al horario. Porque no todo pasa en el mismo sitio ni a la misma hora, y hay varios desplazamientos a lo largo del día así como los esperados cortes de tráfico que conviene tener en cuenta.

Agenda del Papa en Madrid hoy, sábado 6 de junio

A las 10:30 está prevista la llegada del Papa León XIV a Barajas y ahí arrancará oficialmente la visita. Será el primer contacto con Madrid y donde tendrá lugar la recepción oficial antes de iniciar el recorrido por la ciudad.

Desde ese momento, el traslado será prácticamente directo hacia el Palacio Real. En esa zona se concentraránn varios actos seguidos, uno detrás de otro y con poco margen. Primero la ceremonia de bienvenida, después el encuentro con los Reyes y, justo a continuación, su primer discurso en España. Es, sin duda, el bloque más institucional de la jornada. Todo ocurrirá en el mismo entorno y en un tramo bastante seguido de la mañana, lo que hace que sea una de las partes más cerradas al público.

Por la tarde el Papa se moverá a otro punto de Madrid y la agenda se abrirá más. A las 18:00 está prevista la visita al proyecto social «Cedia 24 horas» de Cáritas, un espacio centrado en la atención a personas vulnerables. Y más tarde, ya por la noche, llegará el acto que probablemente reunirá a más gente: la vigilia en la Plaza de Lima. Es el cierre del día y uno de los momentos más esperados.

Misas y actos religiosos del día

La vigilia de oración con jóvenes, prevista a las 20:30, es como decimos, el evento religioso más destacado de la jornada. Se celebrará en la Plaza de Lima y está pensada como un encuentro abierto, con participación de jóvenes llegados de distintos puntos.

No es una misa como tal, pero sí un momento central del día en lo espiritual. Además, es uno de los actos en los que el Papa suele dirigirse de forma más directa, con un mensaje más cercano.

Todos los horarios de la agenda del Papa

Tras lo explicado, el día queda organizado del siguiente modo:

10:30 horas : llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recepción oficial.

: llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y recepción oficial. 11:30 horas : ceremonia de bienvenida en el Palacio Real.

: ceremonia de bienvenida en el Palacio Real. 12:00 horas: visita a los Reyes de España.

visita a los Reyes de España. 12:30 horas : discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

: discurso ante autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático. 18:00 horas : visita al proyecto social “Cedia 24 horas” de Cáritas.

: visita al proyecto social “Cedia 24 horas” de Cáritas. 20:30 horas: vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima.

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Cortes de tráfico hoy por la visita del Papa

Por último debemos tener en cuenta que el sábado no va a ser un día sencillo para moverse en coche por Madrid. La visita del Papa León XIV traerá consigo un dispositivo bastante amplio y los primeros cortes están previstos a partir de las 14:30, aunque lo normal es que antes ya se note movimiento en varias zonas.

Donde más se va a notar es en la Castellana. El tramo entre Cuzco y Gregorio Marañón va a estar cortado y no se descarta que se alargue hasta Colón si empieza a concentrarse más gente de la prevista. También habrá problemas en calles cercanas como General Perón o Concha Espina, además de desvíos en accesos importantes como el túnel de Plaza de Castilla.

Por la tarde, el foco cambiará ya que todo se desplazará hacia la zona del Bernabéu y la Plaza de Lima, donde está prevista la vigilia. Aquí sí se espera bastante gente y eso, al final, se traduce en más cortes, más desvíos y tráfico bastante complicado en todo el entorno.

A esto se suma la zona de Cibeles, que lleva varios días con restricciones y que para este fin de semana prácticamente queda fuera del tráfico habitual. Hay cortes en Recoletos, Alcalá o el Paseo del Prado en sentido norte, con algunas aperturas puntuales pero bastante limitadas.

Y a la noche, porque a partir de las 22:00 se amplían los cortes y afectan a más calles, incluidas algunas bastante transitadas como Goya, Génova u O’Donnell, además de todo el eje Castellana–Prado. Estos cortes se van a mantener hasta la madrugada del domingo.