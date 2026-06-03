Qué es la Orden de San Agustín y por qué el Papa León XIV pertenece a ella

La elección de León XIV como Papa no solo abrió una nueva etapa para la Iglesia católica. Se dijo durante el cónclave de elección que el nuevo padre de la iglesia es agustino, de la Orden de San Agustín. Para quienes están familiarizados con el mundo eclesial, el dato tenía un significado evidente. Para otros, en cambio, surgió una pregunta lógica: ¿qué significa exactamente ser agustino?

La biografía de Robert Francis Prevost, elegido Papa con el nombre de León XIV en 2025, está profundamente vinculada a esa herencia. Durante décadas vivió, estudió, enseñó y gobernó dentro de la familia agustiniana. Comprender qué es esta orden ayuda también a entender mejor el recorrido personal y espiritual del nuevo pontífice.

Qué es la Orden de San Agustín y quién la fundó

Existe una idea bastante extendida que conviene matizar desde el principio. Aunque la orden lleva el nombre de San Agustín, no fue fundada directamente por él.

La confusión tiene sentido. En la época en que vivió San Agustín, siglos IV y V, todavía no existían las órdenes religiosas. La filosofía del Santo fue la de la fe compartida, solidaridad, hermandad, una trayectoria fraternal hacia la verdad.

La Orden de San Agustín surgió mucho después, en pleno siglo XIII. En aquella época existían distintos grupos de ermitaños establecidos principalmente en Italia que seguían formas de vida inspiradas en la espiritualidad agustiniana. La Santa Sede de entonces los quiso unificar.

En los agustinos la comunidad ocupa un lugar central. También la búsqueda intelectual, el diálogo y la convicción de que la verdad se descubre mejor cuando se comparte con otros.

No es casualidad que muchos autores definan la espiritualidad agustiniana como una espiritualidad del encuentro. Encuentro con Dios, pero también con los demás.

Historia de la Orden de San Agustín: de Hipona al mundo

San Agustín nacería en Tagaste, en la actual Argelia. Sus primeros años estuvieron llenos de curiosidades culturales, filosóficas, religiosas. Buscaba respuestas. Y esa búsqueda terminó convirtiéndose en uno de los rasgos más reconocibles de su legado.

Cuando fue nombrado obispo de Hipona, organizó comunidades donde los clérigos compartían bienes, oración y trabajo cotidiano. Aquella experiencia comunitaria acabaría convirtiéndose en la referencia espiritual de generaciones posteriores.

Siglos más tarde, la nueva Orden de San Agustín comenzó a expandirse por Europa. Los agustinos fundaron conventos, centros de estudio y espacios dedicados a la predicación. La enseñanza adquirió una importancia creciente dentro de su misión, y se expandió en una acción misionera.

Tras la conquista de América, los agustinos se extienden a países del nuevo mundo, como Perú, Filipinas, México.

Lo que sí puede afirmarse es que la dimensión universal forma parte de la identidad agustiniana desde hace siglos. En la actualidad, se mantienen comunidades en todo el mundo, con proyectos diferentes en el mundo entero.

Qué hace la Orden de San Agustín hoy en España

La labor de la Orden en España tiene una acción en varios ámbitos. Probablemente el ámbito donde resultan más visibles sea la educación. San Agustín dio mucho valor a la búsqueda del conocimiento y la verdad. En España hay en la actualidad muchos centros educativos gestionados por ellos.

Además, llevan a cabo una importante labor en parroquias, centros sociales, entidades y movimientos solidarios, etc. Algunos continúan funcionando como comunidades religiosas activas. Otros conservan principalmente un valor artístico o histórico.

Lo interesante es que la presencia agustiniana suele caracterizarse por cierta discreción. No es una orden especialmente dada al protagonismo mediático. Su trabajo cotidiano suele desarrollarse lejos de los grandes focos informativos.

Quizá por eso la elección de un Papa agustino despertó tanta curiosidad. De repente, una institución acostumbrada a trabajar en segundo plano aparecía en el centro de la atención mundial.

Por qué el Papa León XIV es agustino y qué significa para su pontificado

La relación entre León XIV y la Orden de San Agustín no es circunstancial ni meramente simbólica. Forma parte de toda su trayectoria vital.

Robert Francis Prevost ingresó en la orden siendo joven y realizó dentro de ella su formación religiosa, filosófica y teológica. A partir de ese momento desarrolló prácticamente toda su vida pastoral como miembro de la comunidad agustiniana.

Una parte importante de su experiencia tuvo lugar en Perú, donde trabajó durante años como misionero. Aquella etapa suele aparecer mencionada con frecuencia porque le permitió conocer de primera mano realidades sociales y eclesiales muy distintas a las de Estados Unidos, su país de origen.

Más adelante asumió responsabilidades de gobierno dentro de la orden. Primero como superior provincial y posteriormente como prior general, el cargo más importante dentro de la estructura agustiniana.

Ese recorrido le permitió conocer comunidades repartidas por numerosos países y desarrollar una visión internacional de la Iglesia.

Por lo que hemos visto, la elección de León XIV tiene un valor que va más allá del simple dato biográfico. Supone la llegada al pontificado de una espiritualidad con más de quince siglos de historia, una tradición que ha influido en generaciones enteras de creyentes y que continúa teniendo presencia en los cinco continentes.