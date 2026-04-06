La frase de San Agustín que da para reflexionar sobre la vida: «El pasado ya no es y el futuro no es todavía»
Toma nota de esta frase de San Agustín
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El pasado ya no es el futuro no es todavía, esta frase de San Agustín te invita a reflexionar sobre la vida. Este pensador que nos ayudó a descubrir lo que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera que puede llegar a sorprendernos. Son tiempos de cambios y de afrontar unos retos que gracias a estas palabras pueden ser más llevaderos.
Siglos después de que San Agustín difundiera sus pensamientos, estamos ante uno de los retos más importantes a los que la humanidad se ha enfrentado. Son tiempos de cambios y de ver algunos elementos que, tocará empezar a ver llegar de una forma muy diferente. Un giro radical que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Hay frases que, sin duda alguna, acabarán siendo las que nos invitarán a reflexionar en estos tiempos en los que cada elemento cuenta de una forma muy diferente. San Agustín sabe muy bien qué puntos de la vida debemos tocar, estar en este momento presente al que cuesta acercarse puede ser fundamental.
El pasado ya no es y el futuro no es todavía
Esa especie de carpe diem que se ha convertido en el elemento que debemos empezar a ver llegar de una forma muy diferente. Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que realmente cada detalle acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle será esencial.
Vivimos tan rápidamente que llevamos a cuesta un pasado que nos hace estar anclados a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este tipo de elementos que pueden acabar generando estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Este futuro al que miramos y que San Agustín no duda en apostar claramente por ciertos detalles que, quizás hasta el momento no sabíamos. Este tipo de pensamiento puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado en estos días.
Este pensador nos dio mucho en lo que pensar. Una situación que puede acabar generando alguna que otra sorpresa del todo lo que realmente puede ser esencial. En estos días en los que realmente cada detalle puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.
Esta frase de San Agustín nos hace reflexionar sobre la vida
Reflexionar sobre la vida es algo que debemos hacer en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.
Estas son las frases de San Agustín que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones para analizar un poco más qué nos espera en estos días.
- Ama y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor; si gritas, gritarás con amor; si corriges, corregirás con amor, si perdonas, perdonarás con amor.
- El que no tiene celos no está enamorado.
- Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas.
- La medida del amor es amar sin medida.
- Da lo que tienes para que merezcas recibir lo que te falta.
- Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.
- Casarse está bien. No casarse está mejor.
- Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa sino lo que ama.
- Las lágrimas son la sangre del alma.
- La soberbia no es grandeza sino hinchazón; y lo que está hinchado parece grande pero no está sano.
- Quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad.
- Los hombres están siempre dispuestos a curiosear y averiguar sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida.
- Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros.
- Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos.
- Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él. Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja.
- Una vez al año es lícito hacer locuras.
- No se accede a la verdad sino a través del amor.
- Una virtud simulada es una impiedad duplicada: a la malicia une la falsedad.
- Dios lo que más odia después del pecado es la tristeza, porque nos predispone al pecado.
- El hombre no reza para dar a Dios una orientación, sino para orientarse debidamente a sí mismo.
- La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre.
- Conócete, acéptate, supérate.
- Nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista.
- Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti.