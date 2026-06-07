Las alfombras en el salón pronto podrían ser cosa del pasado: esta nueva tendencia hace que el salón sea más moderno

Tanto grandes como más pequeñas, las alfombras en el salón dan un aire elegante y señorial. Ahora bien, la decoración cambia y la tendencia es ahora distinta, por lo que poco a poco se desplazará para adoptar otro tipo de estilos. Según el medio danés Dagens, los propietarios buscan soluciones más sencillas, luminosas y prácticas, por lo que algunos se han cansado del polvo que suelen acumular las alfombras.

Esto hace que se tengan que limpiar de forma constante, además pierden color o se desgastan al cabo de unos años. Por lo que antes era una decoración recurrente y ahora cada vez lo es menos. Los usuarios quieren cambiar las alfombras del salón por soluciones que sean mucho más prácticas a diario. Los expertos en decoración e interiorismo destaca que ahora el suelo es protagonista. Y destacan suelos lisos, materiales naturales y espacios más abiertos que hacen que el salón parezca más amplio y luminoso.

Por qué las alfombras en el salón serán cosa del pasado

Por este motivo, triunfan las casas donde el suelo no se recubre si no que queda a la vista, pero debe estar cuidado.

Limpieza y mantenimiento

Una de las principales razones, ya lo hemos comentado, según los expertos del medio danés: el mantenimiento. Es verdad que las alfombras acumulan rápidamente polvo, pelo de mascotas y suciedad, y muchos descubren que requieren mucha más limpieza de la que desean en su día a día.

Se pierde dinero y tiempo en ello, por lo que no vale la pena. Ahora se ha decidido quitar las alfombras para que el suelo quede tal cual. Si especialmente hay niños y mascotas en casa, las alfombras en el salón todavía se estropean y ensucias mucho más.

Menor durabilidad

Las alfombras cada vez duran menos, por esto los expertos señalan que tener el suelo tal cual y a la vista, permite que dure mucho más. en cocreto, porque no todos los suelos son iguales, se aconseja apostar por suelos de madera, vinilo y baldosas, que realmente son más duraderos y decorativos, convirtiéndose en un elemento clave del diseño de interiores.

Además, muchas personas evitan tener que sustituir constantemente alfombras desgastadas que pierden color o calidad con el tiempo.

Menos amplitud

Los suelos sin alfombras permiten que los espacios se vean mucho más amplios. Ahora las casas son más pequeñas y hay que buscar, con diferentes trucos, amplitud.

Riesgo de humedad y moho

Es mejor optar por los suelos sin nada encima, tal cual, porque las alfombras y especialmente en climas húmedos, si se mojan no secan bien. Las consecuencias pueden ser un riesgo a mayor humedad y moho, que aunque al inicio no se vean, posteriormente puede dar lugar a bacterias.

Coste total más alto

Cuando se decide poner alfombras más grandes, que prácticamente ocupan todo el salón, hay que pensar en el coste de la alfombra, su instalación, mantenimiento y una sustitución de ésta cada cierto tiempo. y al final hablamos de una opción que acaba encareciendo el diseño de una casa.

Dificultan el movimiento

Las alfombras también entorpecen el movimiento por la casa y especialmente en el salón. Tanto las mascotas, los niños, los robots aspiradores y de limpieza, entre otros, hacen que la alfombra entorpezca y sea más un obstáculo que otra cosa.

Las alternativas a las alfombras en el salón

Como hemos visto, los suelos tal cual es la tendencia actual. Ahora bien, hay muchas más alternativas para poder sustituir a la alfombra de este espacio.

Tipos de suelos

Suelo de madera o laminado: es mucho más fácil de limpiar y da sensación cálida visualmente.

Suelo de corcho: aporta un buen aislamiento térmico y acústico.

Suelo de vinilo: es fácil de limpiar y resistente al agua.

Quitar y lavar

Las alternativas a las alfombras, más allá que dejar el suelo pulido y hablar de los diversos suelos, son las esteras de fibras naturales: yute, sisal, bambú. La ventaja es que son mucho más fáciles de mantener que las alfombras y que otros suelos.

Aunque no es lo más recomendable, hay expertos que también aconsejan tener alfombras lavables que realmente son mucho más prácticas. A su vez, se habla de las losetas textiles modulares. Su ventaja es que con ellos puedes sustituir solo una pieza, y no todas, cuando hay un desperfecto o la alfombra acaba manchándose.

Si todavía tienes alfombras

Muchas personas siguen teniendo alfombras en casa y cuesta quitarlas. Hay que destacar , entre sus ventajas, que aportan un tacto más suave y agradable. Ayudan a conservar la sensación de calor mientras que aportan una mayor sensación de hogar y calidez visual, el salón se ve entonces mucho más acogedor.