Las alfombras en el salón pronto podrían ser cosa del pasado: esta nueva tendencia hace que el salón sea más moderno
Los usuarios quieren cambiar las alfombras del salón por soluciones que sean mucho más prácticas
Es verdad que las alfombras acumulan rápidamente polvo, pelo de mascotas y suciedad
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Tanto grandes como más pequeñas, las alfombras en el salón dan un aire elegante y señorial. Ahora bien, la decoración cambia y la tendencia es ahora distinta, por lo que poco a poco se desplazará para adoptar otro tipo de estilos. Según el medio danés Dagens, los propietarios buscan soluciones más sencillas, luminosas y prácticas, por lo que algunos se han cansado del polvo que suelen acumular las alfombras.
Esto hace que se tengan que limpiar de forma constante, además pierden color o se desgastan al cabo de unos años. Por lo que antes era una decoración recurrente y ahora cada vez lo es menos. Los usuarios quieren cambiar las alfombras del salón por soluciones que sean mucho más prácticas a diario. Los expertos en decoración e interiorismo destaca que ahora el suelo es protagonista. Y destacan suelos lisos, materiales naturales y espacios más abiertos que hacen que el salón parezca más amplio y luminoso.
Por qué las alfombras en el salón serán cosa del pasado
Por este motivo, triunfan las casas donde el suelo no se recubre si no que queda a la vista, pero debe estar cuidado.
Limpieza y mantenimiento
Una de las principales razones, ya lo hemos comentado, según los expertos del medio danés: el mantenimiento. Es verdad que las alfombras acumulan rápidamente polvo, pelo de mascotas y suciedad, y muchos descubren que requieren mucha más limpieza de la que desean en su día a día.
Se pierde dinero y tiempo en ello, por lo que no vale la pena. Ahora se ha decidido quitar las alfombras para que el suelo quede tal cual. Si especialmente hay niños y mascotas en casa, las alfombras en el salón todavía se estropean y ensucias mucho más.
Menor durabilidad
Las alfombras cada vez duran menos, por esto los expertos señalan que tener el suelo tal cual y a la vista, permite que dure mucho más. en cocreto, porque no todos los suelos son iguales, se aconseja apostar por suelos de madera, vinilo y baldosas, que realmente son más duraderos y decorativos, convirtiéndose en un elemento clave del diseño de interiores.
Además, muchas personas evitan tener que sustituir constantemente alfombras desgastadas que pierden color o calidad con el tiempo.
Menos amplitud
Los suelos sin alfombras permiten que los espacios se vean mucho más amplios. Ahora las casas son más pequeñas y hay que buscar, con diferentes trucos, amplitud.
Riesgo de humedad y moho
Es mejor optar por los suelos sin nada encima, tal cual, porque las alfombras y especialmente en climas húmedos, si se mojan no secan bien. Las consecuencias pueden ser un riesgo a mayor humedad y moho, que aunque al inicio no se vean, posteriormente puede dar lugar a bacterias.
Coste total más alto
Cuando se decide poner alfombras más grandes, que prácticamente ocupan todo el salón, hay que pensar en el coste de la alfombra, su instalación, mantenimiento y una sustitución de ésta cada cierto tiempo. y al final hablamos de una opción que acaba encareciendo el diseño de una casa.
Dificultan el movimiento
Las alfombras también entorpecen el movimiento por la casa y especialmente en el salón. Tanto las mascotas, los niños, los robots aspiradores y de limpieza, entre otros, hacen que la alfombra entorpezca y sea más un obstáculo que otra cosa.
Las alternativas a las alfombras en el salón
Como hemos visto, los suelos tal cual es la tendencia actual. Ahora bien, hay muchas más alternativas para poder sustituir a la alfombra de este espacio.
Tipos de suelos
- Suelo de madera o laminado: es mucho más fácil de limpiar y da sensación cálida visualmente.
- Suelo de corcho: aporta un buen aislamiento térmico y acústico.
- Suelo de vinilo: es fácil de limpiar y resistente al agua.
Quitar y lavar
Las alternativas a las alfombras, más allá que dejar el suelo pulido y hablar de los diversos suelos, son las esteras de fibras naturales: yute, sisal, bambú. La ventaja es que son mucho más fáciles de mantener que las alfombras y que otros suelos.
Aunque no es lo más recomendable, hay expertos que también aconsejan tener alfombras lavables que realmente son mucho más prácticas. A su vez, se habla de las losetas textiles modulares. Su ventaja es que con ellos puedes sustituir solo una pieza, y no todas, cuando hay un desperfecto o la alfombra acaba manchándose.
Si todavía tienes alfombras
Muchas personas siguen teniendo alfombras en casa y cuesta quitarlas. Hay que destacar , entre sus ventajas, que aportan un tacto más suave y agradable. Ayudan a conservar la sensación de calor mientras que aportan una mayor sensación de hogar y calidez visual, el salón se ve entonces mucho más acogedor.
Temas:
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