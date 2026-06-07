Fernando Alonso hace otro milagro: décimo en Mónaco tras salir el 21º y con el peor coche

Fernando Alonso selló los primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de Mónaco con uno de sus milagros más complicados y complejos de su carrera. El asturiano salía vigésimoprimero, con el peor coche de la parrilla y aún así terminó en la décima plaza de una carrera muy accidentada donde demostró que su instinto sigue intacto.

El bicampeón mantiene ese colmillo que le convierte en un piloto diferencial con un truco final al alcance de los mejores. Porque el Aston Martin, por mucho que sus jefes quieran vender, sigue siendo un coche que es dos segundos por vuelta más lento que el resto de monoplazas de la Fórmula 1.

A Fernando Alonso poco o nada le importa que las circunstancias sean adversas porque siempre compite y lo demostró en Mónaco. Hubo hasta siete abandonos, una bandera roja y un sinfín de sanciones que hicieron que el siempre tenaz asturiano estuviese en el momento y lugar adecuados para lograr el primer punto de la temporada de su escudería.

Era un punto que tenía una especial trascendencia para el equipo británico. Cadillac estuvo a punto de estrenar su casillero de puntos con un Checo Pérez que terminó décimo, pero que fue sancionado después de demostrarse que se adelantó en la última resalida de la carrera en el Principado.

Así las cosas, Fernando Alonso culminó un auténtico carrerón en el que consiguió terminar por delante de monoplazas que en otros escenarios serían muy superiores como el Mercedes de George Russell o Alpine de Franco Colapinto.

La noticia más sorprendente llegaría posteriormente en zona mixta cuando Fernando Alonso hizo una declaración de intenciones de lo que vendrá. «El feeling que tenemos es que el nuevo paquete cambiará dramáticamente la situación que enfrentamos cada fin de semana. Tenemos que esperar cuatro o cinco carreras para verlo», zanjó el asturiano.