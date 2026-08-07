La viuda de Humberto Janeiro rompe su silencio: «Nunca le he querido ni me he acostado con él»

Camila Naranjo ha regresado a la televisión seis años después de la muerte de Humberto Janeiro, padre de Jesulín de Ubrique, y lo ha hecho dispuesta a contar una versión de su historia que poco tiene que ver con la imagen que durante años proyectó junto al patriarca de Ambiciones. La que fuera pareja del empresario ha reaparecido en el programa El verano se mueve, donde ha concedido una entrevista que se emitirá íntegramente el próximo 9 de agosto, coincidiendo con el sexto aniversario de la muerte de Humberto. El adelanto emitido por Telecinco deja ya varias declaraciones de enorme impacto. «Nunca lo he querido», sentencia Camila, que asegura haber dedicado años a cuidar de él pese a no sentirse enamorada y afirma que llegó a pasar nueve años durmiendo en el sofá para que Humberto pudiera descansar cómodamente. «Me he tirado nueve años durmiendo en el sofá para que él estuviera bien, así tengo la espalda», explica entre lágrimas, antes de pronunciar una de las confesiones más sorprendentes de su entrevista: «Nunca me he acostado con él».

Durante años, Camila Naranjo mantuvo un perfil discreto pese a que su relación con Humberto Janeiro la convirtió en uno de los personajes habituales de la crónica social. Estuvieron juntos durante alrededor de 15 años y ella permaneció a su lado especialmente durante los últimos años de vida del empresario, fallecido en agosto de 2020 a los 76 años. Tras su muerte, Camila decidió desaparecer prácticamente de la vida pública y mantenerse alejada de los platós y los focos. Ahora, seis años después, ha decidido romper ese silencio para explicar cómo era realmente aquella relación cuando las cámaras dejaban de grabar. Y su relato resulta especialmente llamativo porque describe una convivencia marcada por la entrega, el sacrificio y, según su propia versión, una ausencia total de intimidad. «He sido la criada porque yo he querido», reconoce, asegurando que en numerosas ocasiones llegó a plantearse dejar a Humberto, aunque finalmente nunca lo hizo porque «me daba pena dejarlo».

Camila sostiene que buena parte de la imagen pública que se ofrecía de su relación estaba cuidadosamente controlada. Según explica, su representante le indicaba qué tenía que decir cuando aparecía ante los medios y ella habría seguido durante años ese guion para proteger la imagen de Humberto y evitar conflictos familiares. La situación, asegura ahora, era muy diferente en privado. La pareja llegó incluso a poner en marcha una inmobiliaria juntos, aunque Camila asegura que Humberto no estaba tan pendiente del proyecto como le había prometido, algo que le generaba frustración. Sin embargo, nunca habría exteriorizado públicamente ese malestar. «Me lo he callado todo», viene a transmitir ahora en una entrevista en la que parece decidida a sacar a la luz todo aquello que durante años permaneció detrás de las puertas de su casa.

Uno de los aspectos más sorprendentes de su relato tiene que ver precisamente con la relación sentimental que mantuvieron. Camila asegura de manera tajante que nunca estuvo enamorada de Humberto Janeiro y que entre ambos no existieron relaciones íntimas. «¿Cómo iba a estar enamorada de una persona con la que no te acuestas?», plantea durante la conversación. La viuda explica que los problemas de salud que sufría el empresario, entre ellos la diabetes, habrían influido en este aspecto de su convivencia. «No me he acostado con él porque él ya no servía para estar con mujeres», asegura, dejando claro que, según su versión, entre ambos no hubo relaciones sexuales durante los años que permanecieron juntos. Una afirmación especialmente llamativa teniendo en cuenta que durante mucho tiempo ambos fueron presentados públicamente como una pareja consolidada.

Camila también habla sin filtros de las infidelidades de Humberto y de las historias que, según asegura, él mismo le habría contado sobre otras mujeres. «Ha tenido 40.000 mujeres, que me ha contado sus historias», afirma. Además, niega que Humberto abandonara a Carmen Bazán, madre de sus cuatro hijos, por ella. La relación entre Camila y el empresario siempre estuvo rodeada de interés mediático precisamente por la situación sentimental previa de Humberto, que había formado una familia con Carmen Bazán y cuyos hijos son Jesulín de Ubrique, Humberto, Víctor y Carmen Janeiro. Ahora, Camila insiste en que su historia con Humberto no comenzó porque él dejara a Carmen por ella.

Especialmente duro resulta el relato que hace sobre los últimos años de vida del empresario y el papel que, según su versión, desempeñó ella en sus cuidados. Camila asegura que dedicó buena parte de su vida a estar pendiente de Humberto, incluso en momentos en los que, afirma, se sentía sola y poco valorada. «Él me decía: ‘Sin ti no soy nada’», recuerda, explicando que en varias ocasiones pensó en marcharse, pero terminaba quedándose porque le daba pena verlo sufrir. Ahora, seis años después de su muerte, asegura que siente que aquellos años tuvieron un coste personal importante y llega a afirmar que tiene la sensación de haber perdido nueve años de su vida. También carga contra los hijos de Humberto y sostiene que él quería que fuera ella quien permaneciera a su lado durante sus últimos momentos. Una versión que ha sido matizada públicamente por quienes recuerdan que los hijos también estuvieron pendientes de su padre y acudieron al hospital durante su enfermedad.

El discurso de Camila da un giro de 180 grados

El giro en el discurso de Camila resulta todavía más llamativo si se compara con las declaraciones que realizó hace apenas dos años, cuando habló de Humberto con un tono completamente diferente. Con motivo del cuarto aniversario de su fallecimiento, la que fuera su pareja concedió una entrevista en TardeAR en la que aseguraba que todavía no había olvidado al empresario y que había ido superando su muerte poco a poco. «Lo he pasado unas veces bien y otras veces peor, pero con él he estado muy bien», decía entonces. Incluso defendía con contundencia la figura de Humberto frente a sus hijos y aseguraba que él había querido casarse con ella, pero que finalmente no lo hizo porque sus hijos se lo habrían impedido. «Humberto se quería casar conmigo y no se casó conmigo porque sus hijos se lo negaron», afirmaba entonces, llegando a definir al empresario como «la mejor persona del mundo entero».

Ahora, sin embargo, Camila Naranjo ofrece una versión completamente distinta de aquellos años junto a Humberto Janeiro. Ya no habla de una relación feliz ni de un hombre al que echaba de menos, sino de una convivencia en la que se sintió cuidadora, criada y sacrificada por alguien de quien asegura que nunca estuvo enamorada. También explica que aquellas declaraciones cariñosas que realizó en el pasado respondían, al menos en parte, a lo que se esperaba de ella públicamente. «Lo decía porque tenía que decirlo. Me decía el representante que dijese que le echaba de menos», sostiene ahora.