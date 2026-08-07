Adiós a las sandalias: en 2026 este zapato cerrado es la mejor opción para llevar con faldas y vestidos

En 2026 este zapato cerrado es la mejor opción para llevar con faldas y vestidos, le diremos adiós a las sandalias. Ha llegado el momento de apostar claramente por el fin de las sandalias, a estas alturas del año en las que tenemos que cuidar nuestro calzado al máximo. La recta final de este mes de agosto nos invita a volver a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días de temporada.

El verano está muy presente y eso no quiere decir que deberemos alejarnos de un cambio de tendencia esencial, sino todo lo contrario. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar. Esta temporada hay un calzado que llega con fuerza y nos acaba demostrando que todo es posible. En especial cuando lo que queremos es conseguir un cambio en nuestro día a día, en 2026 este zapato cerrado se ha convertido en una tendencia al alza y no es casualidad que así sea.

Las sandalias se despiden en verano

Lo que parecía imposible, se convierte en una dura realidad. Lo que nos espera en estos días que hasta la fecha no sabíamos es un giro radical en la forma de cuidar nuestros pies. Vamos a alejarnos por completo de una combinación esencial de elementos que pueden ser claves.

Este tipo de elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración puede ser la que nos haga apostar en estas rebajas por un calzado que vamos a llevar casi todo el año. Es importante disponer en nuestro poder de una combinación de elementos que pueden ser los que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Vamos a cerrar el calzado para ganar comodidad sin renunciar al estilo que queremos. No, no son las zapatillas deportivas que vemos en todas partes, sino que va un poco más allá. Hay un tipo de calzado que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que fueran tan importantes. Volvemos a los armarios de los 80 y 90 para hacernos con un zapato que cambió la historia de la moda por completo.

En 2026 este zapato cerrado es la mejor opción para llevar con faldas y vestidos

Llevar con faldas y vestidos es la mejor opción posible, este zapato. Faldas y vestidos se rinden ante un zapato que puede cambiarlo todo. Es un tipo de prenda que acabará marcando una diferencia importante. Un cambio de tendencia que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar aparece con los mocasines tipo mules con mucha historia y de lo más cómodos en verano.

Los expertos de Batinikshoes nos explican un poco mejor la historia de este calzado: «Era fácil en los años treinta y cuarenta ver en los medios a las actrices de Hollywood vestir penny loafers. De hecho el desarrollo de la estética femenina más profesional y con un cierto estilo casual hizo que los mocasines fueran parte del armario de la mujer moderna de ese periodo. Su combinación más usual a la hora de vestir era con pantalones de todo tipo de corte y largo. Y por otro lado, era vestido como zapato casual por las chicas más jóvenes, tanto en esta década como en las siguientes. En la década de los años cincuenta, el estilo femenino de la época se volcó en tacones y salones. Pero no serán los únicos modelos. Hay estilos de vida diferentes que se van abriendo camino. Y la mujer trabajadora y profesional abre el abanico de sus preferencias a los zapatos bajos. Aquí, junto con las bailarinas, los mocasines van a ser preponderantes. Es un modelo con una estética diferente y absolutamente moderna, unisex y contemporánea».

Siguiendo con la misma explicación: «Mientras tanto, en el mundo laboral, los mocasines tanto los clásicos de antifaz o penny loafers como los de borlas o tassel loafers seguían siendo modelos muy usados. Y mayoritariamente con pantalones, la evolución de los mocasines de mujer seguirá tanto en los años sesenta como en los setenta. En los años ochenta, los mocasines vivieron una eclosión donde eran vestidos tanto por las nuevas tribus del Street Style con los diferentes revivals musicales, tanto mod como skin».

Zara tiene unos mocasines tipo mules perfectos para el verano, cuestan menos de 40 euros y quedarán perfectos con faldas y vestidos en color azul o en negro, puedes elegir el que más te guste, teniendo en cuenta que se agotan por momentos.