Alonso se estrella en Mónaco y Aston Martin no mejora nada

Fernando Alonso se ha llevado un buen susto en el estreno del Gran Premio de Mónaco. El piloto español se estrelló contra el muro a la salida del túnel icónico del circuito del Principado en los últimos minutos de los primeros entrenamientos libres. Antes corrió en tandas largas, sobre todo con neumático duro, y no encontró demasiadas sensaciones positivas, ya que, pese a llevar tres mejoras este fin de semana, Aston Martin no ha elevado nada su rendimiento.

Alonso, que rodó 21 vueltas, fue vigésimo a tres décimas del Racing Bulls de Liam Lawson, lo que quiere decir que Aston Martin sigue a una galaxia de poder competir por algo en el Mundial de Fórmula 1 2026. De hecho, Lance Stroll marcó el peor tiempo de todos, tres segundos y medio más lento que el primero, que lo firmó el monegasco Charles Leclerc en su GP de casa.

¡MADRE MÍA LA QUE HA SALVADO FERNANDO! 😳 El AMR26 se le ha enroscado contra el muro y ha conseguido (no sabemos ni cómo) evitar el accidente 🤯#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/ucRXTZEBiB — DAZN España (@DAZN_ES) June 5, 2026

Ojo con Ferrari en Mónaco, porque Lewis Hamilton fue segundo a dos décimas de su compañero. Por su parte, Carlos Sainz ha iniciado en duodécima posición después de dos carreras seguidas puntuando. Esta vez también se lo tendrá que currar para un top 10 que es posible y a día de hoy lo mejor a lo que aspira Williams.

Leclerc and Hamilton top the timesheets in FP1 from Verstappen 😮‍💨 The full first practice classification is here ⬇️#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/LA53pbG5C0 — Formula 1 (@F1) June 5, 2026

El propio Alonso hablaba en su llegada al trazado este jueves del peligro de accidente en caso de que el problema de la caja de cambios del Aston Martin se mantuviese. Ni 24 horas más tarde, dicho y hecho. Estas fueron las palabras del asturiano en la previa del GP de Mónaco: «Tenemos problemas en la caja de cambios desde Miami y este no es el lugar para que una marcha te bloquee el eje trasero o genere empuje. Te vas al muro y sólo eres un pasajero. Es lo que debemos corregir y Mónaco nos dirá la verdad».