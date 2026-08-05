Cucurella: “Siempre quise ser padre joven, era un friki que no tenía ni novia, pero luego se dio la ocasión y Claudia estaba de acuerdo”

Marc Cucurella no solo es uno de los mejores jugadores españoles del momento, sino que también da mucho que hablar por la naturalidad con la que habla de su vida personal. El lateral del Real Madrid y de la selección española nunca ha ocultado la importancia que tiene su familia en su día a día y siempre que puede dedica palabras de cariño a su pareja, Claudia Rodríguez, madre de sus hijos. En una de sus últimas entrevistas volvió a sorprender al reconocer que siempre tuvo claro que quería formar una familia siendo muy joven.

«Siempre quise ser padre joven, era un friki que no tenía ni novia, pero luego se dio la ocasión y Claudia estaba de acuerdo», confesaba Cucurella, una frase que se ha hecho viral por la espontaneidad con la que explica una de las decisiones más importantes de su vida, pues ambos fueron padres de su primer hijo cuando el lateral tenía sólo 21 años.

El internacional español explica que ese deseo de ser padre no es algo que surja de la noche a la mañana, sino que era algo que tenía muy presente incluso cuando todavía no había encontrado a la persona con la que compartir ese proyecto. Según cuenta, siempre imaginó una familia numerosa y disfrutar de sus hijos mientras aún fuera joven, algo que finalmente ha podido cumplir junto a Claudia Rodríguez. La pareja comenzó su relación hace años y desde entonces ha construido una familia que se ha convertido en uno de los grandes apoyos del futbolista tanto en los momentos de éxito como en los más complicados.

Cucurella, Claudia y una familia

Cucurella ha reconocido en numerosas ocasiones que la estabilidad que encuentra en casa le ayuda a afrontar la presión que supone competir al máximo nivel. «Cuando llego a casa se me olvida todo. Gane, pierda o juegue mejor o peor, mis hijos son los mismos y eso hace que ponga las cosas en perspectiva», ha explicado en varias entrevistas. Para el defensa, desconectar del fútbol y centrarse en su familia es una de las claves para mantener el equilibrio emocional durante una temporada llena de exigencias, viajes, partidos…

El futbolista tampoco ha escondido nunca el papel fundamental que desempeña Claudia Rodríguez en su vida. Más allá de acompañarle en los diferentes países en los que ha desarrollado su carrera, desde sus etapas en el Barcelona, el Getafe, el Brighton, el Chelsea y ahora su llegada al Real Madrid, Cucurella asegura que su pareja ha sido un apoyo constante. «Ella siempre ha estado ahí, tanto en los momentos buenos como en los malos», ha comentado en más de una ocasión.

Esa unión familiar quedó reflejada durante el Mundial, cuando las imágenes de Claudia y sus hijos celebrando sobre el césped junto al jugador dieron la vuelta al mundo. Cucurella ha confesado que esos momentos son mucho más especiales que cualquier reconocimiento individual. «Lo mejor de todo es poder compartirlo con ellos. Al final juegas para vivir experiencias así y tener a tu familia al lado no tiene precio», señaló después de conquistar la Eurocopa hace unos años.