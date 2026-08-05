La juez procesa al jugador de rugby por la documentación falsa que eliminó a España del Mundial
Después de cerrar la fase de investigación, considera que existen indicios suficientes para juzgar hasta a cinco personas por manipulación de documentación
El caso ocurrió en 2022 cuando España se había clasificado para un Mundial 24 años después
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Uno de los casos más polémicos del deporte español ha avanzado en su investigación cuatro años después. La juez ha concluido la instrucción del caso de Gavin van den Berg por el escándalo que ocurrió en 2022 y que tanto daño hizo al rugby español. Después de cerrar la fase de investigación, considera que existen indicios suficientes para juzgar hasta a cinco personas por manipulación de documentación que permitió al jugador sudafricano jugar dos partidos oficiales con la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de Rugby 2023.
Entre los investigados figura el propio Gavin van den Berg, cuya posible implicación se incorpora ahora al procedimiento después de que inicialmente no estuviera señalado como responsable directo. Junto a él, la magistrada propone sentar en el banquillo a su compañero en Alcobendas Rugby, Jano Cherr, y a los entrenadores José Ignacio Inchausti y Fernando Díez, además del entonces mánager de la selección española. La decisión definitiva dependerá de la resolución de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid, según informa El Mundo.
El origen del caso se remonta a 2022, cuando España logró clasificarse para el Mundial por primera vez en 24 años. Sin embargo, las federaciones de Rumanía y Portugal denunciaron la alineación de Van den Berg al considerar que no cumplía los requisitos de residencia exigidos por World Rugby. Tras revisar la documentación y diversas pruebas, entre ellas fotografías publicadas por el jugador en redes sociales durante un viaje a Sudáfrica en 2019, el organismo internacional determinó que la documentación presentada había sido alterada y sancionó a España con la pérdida de los partidos en los que participó el jugador, dejando a los Leones fuera del campeonato.
Un caso que conmocionó al deporte español
La investigación apunta a que una fotocopia del pasaporte del jugador habría sido manipulada para modificar las fechas de entrada y salida del país, simulando que cumplía el periodo de residencia continuada exigido por la normativa internacional. Según la instrucción, conversaciones de WhatsApp incorporadas al procedimiento también situarían a Van den Berg al tanto de las modificaciones realizadas sobre su documentación.
En el ámbito deportivo, la Federación Española de Rugby ya abrió expedientes disciplinarios contra varios de los implicados, aunque las sanciones permanecen suspendidas a la espera de que finalice el proceso judicial. La magistrada, por el contrario, no aprecia indicios de delito contra antiguos dirigentes de la Federación ni contra responsables del club Alcobendas Rugby, por lo que propone archivar las actuaciones respecto a ellos.
El caso supuso uno de los episodios más controvertidos del deporte español reciente, al provocar la exclusión de la selección española del Mundial de Rugby 2023 pese a haber logrado la clasificación sobre el terreno de juego. Ahora, con el cierre de la instrucción, la causa queda pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial sobre la apertura definitiva del juicio oral.