La juez procesa al jugador de rugby por la documentación falsa que eliminó a España del Mundial

Uno de los casos más polémicos del deporte español ha avanzado en su investigación cuatro años después. La juez ha concluido la instrucción del caso de Gavin van den Berg por el escándalo que ocurrió en 2022 y que tanto daño hizo al rugby español. Después de cerrar la fase de investigación, considera que existen indicios suficientes para juzgar hasta a cinco personas por manipulación de documentación que permitió al jugador sudafricano jugar dos partidos oficiales con la selección española en la fase de clasificación para el Mundial de Rugby 2023.

Entre los investigados figura el propio Gavin van den Berg, cuya posible implicación se incorpora ahora al procedimiento después de que inicialmente no estuviera señalado como responsable directo. Junto a él, la magistrada propone sentar en el banquillo a su compañero en Alcobendas Rugby, Jano Cherr, y a los entrenadores José Ignacio Inchausti y Fernando Díez, además del entonces mánager de la selección española. La decisión definitiva dependerá de la resolución de los recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Madrid, según informa El Mundo.