Ferran Torres ya es una estrella mundial: hace el saque de honor de los New York Yankees

Ferran Torres se ha convertido en una estrella mundial tras su gol en la final de la Copa del Mundo que hizo campeona a España el pasado 19 de julio. El futbolista del Barcelona hizo el lanzamiento de honor en el partido de béisbol que disputaban los New York Yankees en el Yankee Stadium ante los St. Louis Cardinals en la MLB.

«Ferran Torres, quien marcó el gol del triunfo en la Copa del Mundo para España, lanzará esta noche el primer lanzamiento ceremonial en el Yankee Stadium», publicaba la cuenta oficial en redes sociales de los New York Yankees. Tras producirse este momentazo del jugador español, el equipo americano de béisbol publicó: «¡Gracias al Campeón del Mundo Ferran Torres por lanzar el primer lanzamiento ceremonial de esta noche!».

Por su parte, la cuenta oficial de la MLB aseguró: «El Tiburón en el montículo. ¡Ferran Torres realiza el primer lanzamiento en el Yankee Stadium!». El delantero del Barcelona acudió al encuentro invitado por los Yankees con una camiseta de la franquicia neoyorquina que mostraba el número siete.

El Tiburón on the mound 🇪🇸 Ferran Torres throws out the first pitch at Yankee Stadium!#Spain #Yankees #Soccer pic.twitter.com/ZSZYvxJag9 — MLB (@MLB) August 4, 2026

Ferran está haciendo una gira americana estos días. Esta vez le ha tocado hacer el saque de honor en uno de los estadios más icónicos de la MLB, el Yankee Stadium, la casa de los Yankees de Nueva York. Hace poco más de dos semanas, el 7 de España anotó el gol decisivo en la prórroga de la final del Mundial 2026 contra Argentina que daba la segunda estrella a su país.

Ferran abre la puerta a una salida

Durante esa gira de medios por Estados Unidos, Ferran ha dejado abierta la puerta a un posible cambio de aires este verano al declarar que está a la espera de «tomar la decisión correcta» sobre su futuro, que, en principio, pasa por renovar con el conjunto azulgrana o firmar por el PSG.

«Tengo contrato con el Barcelona, pero en el fútbol nunca se sabe. Estoy esperando tomar la decisión correcta. Todavía no lo sé», dijo Torres en una reciente entrevista al programa ‘Today Show’ de la cadena NBC.