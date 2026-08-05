Muere repentinamente Natasha Ward, joven promesa del atletismo de 21 años

Natasha Ward, una de las jóvenes promesas del atletismo australiano, ha fallecido de forma repentina a los 21 años, una noticia que ha causado una enorme conmoción en el mundo del deporte. La muerte de la corredora fue confirmada mediante un comunicado conjunto de NSW Athletics y el Sutherland District Athletics, club en el que desarrolló buena parte de su carrera deportiva. Por el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, un aspecto sobre el que tampoco se ha pronunciado la familia, mientras continúan sucediéndose los mensajes de condolencia de compañeros, entrenadores y aficionados.

Natasha Ward estaba considerada una de las atletas con mayor proyección del mediofondo australiano. Desde muy joven destacó en las competiciones escolares de Nueva Gales del Sur, donde consiguió medallas en la prueba de 1.500 metros. En los últimos años había continuado creciendo deportivamente, logrando una medalla en los UniSport Nationals de 2023 sobre la distancia de 1.500 metros y, más recientemente, el bronce en los 800 metros durante la edición celebrada en abril de 2026. Su progresión hacía pensar que todavía tenía un amplio margen de mejora y que podía convertirse en una atleta importante dentro del panorama nacional australiano.

Además, Natasha Ward había participado en los Campeonatos de Australia de 2024, donde compartió pista con algunas de las principales figuras del atletismo del país. Habitualmente competía en pruebas de 400, 800 y 1.500 metros, aunque también era una integrante habitual de los equipos de relevos de su club, que ha querido destacar su compromiso con el grupo, asegurando que siempre estaba dispuesta a ayudar cuando el equipo le necesitaba y que era una deportista muy querida por todos los que compartían entrenamientos con ella.

Luto por Natasha Ward

En el comunicado difundido por NSW Athletics la organización definió a Natasha Ward como una persona cuya «amabilidad, alegría y sonrisa» dejaron una huella imborrable en el atletismo australiano. También subrayó que servía de inspiración para sus compañeros, un sentimiento que se ha repetido en decenas de mensajes publicados en redes sociales tras conocerse la noticia. Numerosos atletas, entrenadores y aficionados han querido expresar públicamente su tristeza por una pérdida que nadie esperaba y que ha golpeado con fuerza a toda la comunidad atlética del país.

Su fallecimiento llega, además, apenas unos días después de otra tragedia para el atletismo australiano, la muerte de la velocista Jemma Stapleton, de 25 años, en un accidente de motocicleta durante unas vacaciones en Tailandia. Dos pérdidas consecutivas que han teñido de luto al deporte australiano y que han provocado una oleada de muestras de apoyo hacia las familias y los compañeros de ambas atletas. Mientras continúan los homenajes a Natasha Ward, el atletismo australiano despide a una deportista con un brillante futuro por delante y cuyo recuerdo permanecerá vivo entre quienes compartieron con ella tanto las competiciones como el día a día fuera de las pistas.