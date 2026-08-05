Mientras el Gobierno insiste en el relato de la transición energética, la realidad del mercado vuelve a recordar hasta qué punto España sigue dependiendo del petróleo extranjero para mantener en marcha su economía.

Las importaciones de crudo a España se situaron en 4,326 millones de toneladas en junio, incrementándose así un 4,7% con respecto al mismo mes del año pasado, con Estados Unidos como principal suministrador, con el 21,4% del total, mientras que las llegadas desde Oriente Medio representaron apenas el 5,1% del total del suministro.

En concreto, el crudo que llegó a España en el sexto mes de 2026 con origen en Oriente Medio estuvo incluso ligeramente por debajo de las cifras que ha venido manteniendo desde que a finales de febrero estalló el conflicto bélico en Irán, ascendiendo a 219.000 toneladas, un 62% menos que en el mismo mes del año anterior.

El crudo llegado de esa zona el pasado mes de junio procedió todo de Arabia Saudí, mientras que el procedente de Irak, el otro principal país de la zona que suministra crudo a España, volvió a ser nulo en este mes.

Mientras, Estados Unidos, con 925.000 toneladas y el 21,4% del total, se situó como principal suministrador de crudo a España en abril, con un incremento interanual del 22%.

Le siguieron Nigeria, con 639.000 toneladas y el 14,8% del total, que aumentó sus entregas un 151,8% respecto a junio del año pasado, y México, con 587.000 toneladas y el 13,6% del total, que las incrementó un 33,9%.

Por su parte, Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP crecieron en el mes un 25,8% con respecto a junio de 2025 y representan el 44,3% del total.

Foco puesto en Venezuela

Se incrementaron interanualmente las entradas de crudo procedentes de Nigeria, que se dispararon un 151,8% frente al mismo mes del año pasado, Libia (+142,7%) y Venezuela, que, tras no registrarse importaciones en junio de 2025, este mes suministró 286.000 toneladas, el 6,6% del total.

Mientras, las entradas de crudo de los países No-OPEP disminuyeron en el mes un 7,6% con respecto a junio de 2025, y representaron el 55,7% del total.

Por áreas geográficas, África, con un incrementó del 38,6% en el mes, fue la principal zona de abastecimiento en el mes -con el 38,9% del total-, por delante de América del Norte (35% del total), América Central y del Sur (15,5%), Europa y Euroasia (5,7%) y Oriente Medio (5,1%).