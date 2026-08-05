Movistar Plus empieza a emitir el Canal Red de Pablo Iglesias desde este miércoles

Movistar Plus, la televisión de pago de Telefónica, empezará a emitir el canal de Pablo Iglesias, Canal Red, desde este miércoles, según ha confirmado este diario. Desde este miércoles, el canal de televisión del ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos se podrá ver en el dial 150 de Movistar.

De esta forma, el canal de Pablo Iglesias ha superado las dudas que tenía Movistar Plus sobre la calidad técnica de la televisión del ex líder de Podemos y Canal Red se une a los 167 canales que ya se pueden ver en la plataforma de pago de Telefónica.

El ex vicepresidente del Gobierno llevaba meses intentado que su canal de televisión se pudiera ver en Movistar Plus, aunque en la cadena de Telefónica dudaron de su calidad técnica y dejaron en un cajón la decisión durante semanas.

Además, Marc Murtra, presidente de Telefónica, tuvo que abordar en abril el cambio en la dirección de Movistar Plus por la salida voluntaria de Daniel Domenjó. Murtra situó como consejero delegado de la televisión a Alfonso Gómez, hasta ese momento en Hispanoamérica.

Resueltos esos problemas técnicos y afianzado en el cargo Gómez, Canal Red inicia sus emisiones en Movistar Plus este miércoles.

La decisión de Telefónica de aceptar emitir el canal del ex líder de Podemos ya provocó críticas en redes sociales y amenazas de darse de baja de la plataforma si finalmente aceptaban el canal de Iglesias en Movistar Plus.

Sin embargo, desde Telefónica defienden que Movistar Plus emite 167 canales de televisión y no se tiene en cuenta ninguna ideología. Ya se emiten canales de ideología conservadora, como El Toro TV o la Fox.

Pese a esas protestas en redes, la realidad es que Movistar Plus ha ido ganando abonados ininterrumpidamente durante los primeros seis meses del ejercicio. En el primer trimestre ganó 86.000 abonados y otros casi 60.000 en el segundo trimestre.

Ahora, la cadena de televisión de pago de Telefónica supera los 3,9 milllones de abonados, lo que le acerca al récord de 2018, 4,1 millones, tras la compra total de Canal Plus al Grupo Prisa.