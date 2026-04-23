Telefónica nombra a Alfonso Gómez nuevo CEO de Movistar+ tras la salida de Daniel Domenjó

Telefónica ha decidido dar un giro a la dirección de su negocio audiovisual con el relevo en la cúpula de Movistar+. La compañía ha designado a Alfonso Gómez (hasta ahora en Hispanoamérica) como nuevo consejero delegado en sustitución de Daniel Domenjó, cuya salida se produce de forma voluntaria tras poco más de un año al frente de la plataforma.

El movimiento, adelantado por el diario El Economista, refuerza el control interno sobre una división clave en la estrategia del grupo, en un momento marcado por la presión sobre la rentabilidad del negocio de contenidos y la necesidad de integrar de forma más eficiente la oferta audiovisual dentro del conjunto de operaciones de Telefónica. Gómez, hasta ahora responsable de Hispanoamérica, se incorporará además al comité de dirección de Telefónica España.

La etapa de Domenjó en Movistar+

Daniel Domenjó llegó a Movistar+ en marzo de 2025 como una apuesta de Marc Murtra, presidente de la compañía, por reforzar el perfil creativo de la plataforma. Procedente del mundo de la producción televisiva, su nombramiento buscaba impulsar nuevos formatos y fortalecer la producción propia en un entorno cada vez más competitivo frente a gigantes como Netflix o Disney+.

Durante su etapa, la estrategia se orientó a abrir la plataforma a nuevas líneas de contenido y a consolidar el papel de Movistar+ como actor relevante en la ficción y el entretenimiento en España. Sin embargo, fuentes internas señalan a OKDIARIO que no terminaba de adaptarse a lo que requería la nueva cultura de la operadora.

Tras 13 meses en el cargo, Domenjó ha optado por cerrar esta etapa de forma voluntaria, según desvelan fuentes internas, para emprender nuevos proyectos profesionales, facilitando así una transición ordenada en la dirección de la compañía.

Gómez, el gestor de Hispanoamérica

El relevo recae en Alfonso Gómez, un directivo con dos décadas de trayectoria en Telefónica (lo que le dota de esa cultura interna que algunos echaban a faltar en Domenjó) y un perfil claramente orientado a la gestión operativa y financiera. Hasta ahora, lideraba Telefónica Hispanoamérica, donde ha sido responsable de las operaciones del grupo en prácticamente todos los mercados allí. Mercados, eso sí, de los que la propia Telefónica estaba ya de salida. Quizás por esto último, el movimiento se entiende como una recolocación de los engranajes internos de la empresa.

Bajo su liderazgo, la compañía logró sumar millones de nuevos clientes y ampliar su base de usuarios hasta superar los 100 millones de consumidores en servicios digitales.

Con su llegada a Movistar+, Telefónica busca replicar ese modelo de eficiencia en un negocio sometido a fuertes costes (especialmente por los derechos deportivos) y a una competencia creciente. El reto de Gómez será adaptar ese enfoque al mercado europeo y encajar la plataforma dentro de la estrategia de consolidación del sector que impulsa la presidencia del grupo.