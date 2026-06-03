¿Es buen momento para emprender? La franquicia gana atractivo frente a otras fórmulas empresariales

En un mercado donde durante años la estandarización marcó buena parte de la oferta gastronómica, cada vez más consumidores vuelven la mirada hacia productos con historia, elaboración artesanal y una identidad propia. Esta búsqueda de autenticidad está impulsando el crecimiento de conceptos que han sabido convertir la tradición y la calidad en una ventaja competitiva dentro de la restauración organizada.

Emprender sigue siendo uno de los principales retos para miles de profesionales que buscan desarrollar un proyecto empresarial propio. Sin embargo, en un contexto marcado por la incertidumbre económica, la necesidad de minimizar riesgos y la búsqueda de modelos de negocio contrastados, la franquicia continúa consolidándose como una de las fórmulas más atractivas para iniciar una actividad.

Así se desprende del estudio sobre la situación actual del mercado de franquicias en España elaborado por Barbadillo y Asociados, que analiza la evolución del sistema y los factores que están impulsando su crecimiento.

Según el informe, el atractivo de la franquicia radica en la combinación de varios elementos diferenciales: el respaldo de una marca consolidada, el acceso a un know-how probado, la formación inicial y el acompañamiento continuado por parte del franquiciador.

Además, la evolución del mercado ha favorecido la aparición de modelos de negocio más flexibles, especialmente en actividades de servicios, que permiten acceder al emprendimiento con estructuras operativas más eficientes y necesidades de inversión adaptadas a distintos perfiles.

«Cada vez más emprendedores valoran no solo la rentabilidad potencial de un negocio, sino también la posibilidad de apoyarse en sistemas contrastados que reduzcan la incertidumbre asociada a la puesta en marcha de una actividad», señalan desde Barbadillo y Asociados.

El estudio también destaca que el crecimiento de la franquicia no depende exclusivamente del tamaño del mercado, sino de la capacidad de las enseñas para adaptarse a las nuevas demandas de los consumidores, profesionalizar sus procesos y ofrecer propuestas de valor diferenciadas.

En este contexto, la franquicia mantiene su posición como una alternativa especialmente relevante para quienes buscan emprender con el respaldo de una estructura empresarial ya validada y con experiencia demostrada en el mercado.

El estudio completo sobre la situación actual del mercado de franquicias en España puede consultarse aquí.