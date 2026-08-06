El gobierno de PP y Vox en Mallorca acaba con la marginación del español en sus premios literarios. La principal novedad de la edición de este año es que, por primera vez desde la puesta en marcha de los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua castellana, que tuvo lugar en la presente legislatura en 2024, la convocatoria incluye las mismas cinco modalidades que los premios en catalán: narrativa, poesía, ensayo, textos teatrales y literatura infantil ilustrada.

Hasta ahora, la convocatoria en castellano únicamente contemplaba narrativa, poesía y ensayo.

Durante las dos pasadas legislaturas con socialistas y separatistas de Més al frente de la institución insular, el español fue completamente marginado y arrinconado en todo el ámbito público, y no tenía presencia en ningún galardón literario, no solo en Mallorca, tampoco en Palma ,ni en el conjunto de Baleares con la socialista Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear.

Ahora, con el gobierno insular presidido por el presidente del PP, Llorenç Galmés, que gobierna en coalición con Vox, el español ha dejado de estar marginado y, desde este año, los creadores mallorquines en lengua española tienen pleno reconocimiento a su labor en todos los ámbitos en estos premios.

El Consell de Mallorca ya ha abierto el plazo de presentación de obras para participar en los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua catalana, los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua castellana y los Premios Mallorca de Fotografía Contemporánea. Tres convocatorias con las que la institución impulsa el talento creativo, fomenta la creación contemporánea y apoya a escritores y fotógrafos.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consejera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que «en 2024 dimos un paso importante con la creación de los Premios Mallorca de Creación Literaria en lengua castellana. Este año los consolidamos con una convocatoria que, por primera vez, incorpora todas las modalidades, tanto en catalán como en castellano, ampliando las oportunidades para los creadores y reforzando el prestigio de unos premios que ya son un referente cultural».

Roca ha añadido que «desde el Consell de Mallorca queremos seguir impulsando la creación contemporánea y apoyar el talento en todas sus expresiones. Estos premios no solo reconocen la excelencia literaria y artística, sino que también contribuyen a que nuevas obras y nuevos autores lleguen al público y enriquezcan nuestro patrimonio cultural».

Los Premios Mallorca de Creación Literaria cuentan con una dotación de 80.000 euros para cada una de las convocatorias, en catalán y en castellano, distribuidos entre las modalidades de narrativa (25.000 euros), ensayo (20.000 euros), poesía (15.000 euros), textos teatrales (10.000 euros) y literatura infantil ilustrada (10.000 euros). Las obras deberán ser originales e inéditas y no podrán haber sido creadas con ayuda de inteligencia artificial. Además, las obras ganadoras serán editadas y publicadas por el Consell de Mallorca.

El plazo de presentación de obras para los Premios Mallorca de Creación Literaria permanecerá abierto hasta el próximo 3 de septiembre.