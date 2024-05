Vox paraliza los galardones literarios del Consell de Mallorca al no incluir el PP obras en español

El vicepresidente del Consell de Mallorca y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, en representación de Vox, Pedro Bestard, ha paralizado la convocatoria de los premios literarios de la institución insular al no garantizar el PP incluir el español en estos galardones literarios, tal y como recogía el acuerdo de coalición firmado por ambos partidos y que le dio en 2023 la presidencia al popular Llorenç Galmés.

Ante la advertencia de Bestard de denunciar el incumplimiento del acuerdo de gobernabilidad firmado entre ambos partidos, el gobierno insular retiró del orden del día del Comité Ejecutivo celebrado el pasado jueves, la propuesta de acuerdo para otorgar a la consellera ejecutiva del Cultura y Patrimonio del PP, Antònia Roca, autorización previa para aprobar el gasto de la convocatoria de los denominados Premios Mallorca de Creación Literaria 2024.

Se dio, además, la circunstancia de que momentos antes de esa cumbre de gobierno entre ambos partidos, Vox abandonó el acto oficial organizado por los dos socios con motivo del Día de la Familia, denunciando Bestard en un comunicado la «utilización política» del mismo y el incumplimiento por parte del PP del compromiso de que ambas formaciones tuvieran el mismo protagonismo.

«No podemos aceptar que en el momento de desplegar la banderola y leer el manifiesto, ningún miembro de nuestro partido ocupe un lugar central. Es necesario que se visualice el peso que tiene nuestra formación. Estamos gobernando, no dando apoyo externo, y que nos aparten es una humillación», criticó Bestard.

En la posterior reunión del gobierno insular, Bestard reprochó a la consellera de Cultura del PP que los citados premios literarios en la edición de este año no se convocarán en catalán y en español, tal y como recoge el pacto de gobierno. Finalmente, al no haber acuerdo, el asunto quedó sobre la mesa. De hecho, el número uno de Vox en el gobierno insular advirtió a sus socios de que hasta que no estén en ambas lenguas, los premios se quedarán sin convocar.

Según el informe justificativo de la convocatoria de estos premios, la dirección Insular de Cultura del Consell de Mallorca considera muy positivo para la «promoción del uso de la lengua catalana impulsar la creación literaria expresada en esta lengua». Por ello, «con este objetivo, se convocan los Premios Mallorca de Creación Literaria 2024, en las modalidades de narrativa, poesía, ensayo, textos teatrales y literatura infantil». En ningún momento, por tanto, se hace mención a la modalidad de premios literarios en español.

Para la convocatoria de estos galardones existía un crédito presupuestario por importe de 79.000 euros, con cargo al presupuesto del Consell de Mallorca del año 2024.

Se trata del mismo presupuesto del año anterior. Sin embargo, el gobierno insular, ya gobernado por la coalición PP-Vox en la entrega de estos galardones en noviembre del año pasado (sólo eran en la modalidad de catalán), anunció que se aumentaría la partida destinada a estos galardones hasta los 100.000 euros, con el fin de mantener los ya existentes e incorporar nuevas convocatorias en castellano.

Hay que tener presente que el punto 114 del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre ambas formaciones tras las pasadas elecciones de mayo de 2023 especifica de forma cristalina el compromiso con ambas lenguas y el fin de la exclusión del español que impusieron socialistas e independentistas los últimos ocho años en la institución insular: «Los premios literarios del Consell de Mallorca serán bilingües». Es decir, no deja resquicio alguno a la interpretación.

Sin embargo, en el informe sobre los aspectos jurídicos de la convocatoria de los Premios Mallorca de Creación Literaria 2024 , especifica que el Plan de Normalización Lingüística del Consell de Mallorca, aprobado por en 2011, y que no ha sido modificado un ápice por el gobierno insular de PP y Vox, tiene como objetivo específico, entre otros, difundir la producción artística y cultural en lengua catalana.

Nada, por tanto, se indica sobre los galardones en español, que aún están por convocar, en el Consell de Mallorca.