Un guardia civil fuera de servicio detiene a un hombre tras sorprenderlo robando en una caravana

Un guardia civil fuera de servicio detuvo este jueves, 7 de agosto, a un hombre después de sorprenderlo robando en una caravana en Llucmajor (Mallorca). En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que un agente del Instituto Armado ha detenido a un hombre en la urbanización de Son Verí, en el municipio de Llucmajor, tras sorprenderlo in fraganti robando en el interior de una caravana.

El agente, que se encontraba disfrutando de un día libre por la zona indicada, observó cómo un hombre salía por la ventana de una caravana estacionada. Su rápida actuación permitió interceptar al varón y comprobar que portaba varios efectos personales que no le pertenecían, entre ellos un teléfono móvil. El guardia civil retuvo al sospechoso mientras pedía refuerzos.

Una vez en el lugar, los agentes constataron que el individuo había accedido al interior del vehículo forzando una ventana, motivo por el que le detuvieron por un presunto delito de robo con fuerza.

La Guardia Civil está investigando con objeto de determinar si el detenido pudiera estar relacionado con otros robos similares registrados recientemente en la zona.

Finalmente, desde la Guardia Civil han querido hacer hincapié en la importancia de mantener siempre cerrados los vehículos, incluso en zonas residenciales, y ha recomendado no dejar objetos de valor a la vista para evitar ser víctima de este tipo de delitos.