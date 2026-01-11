La bestialidad de Muriqi: 11 goles en la primera vuelta

La temporada de Vedat Muriqi está siendo una bestalidad. 11 goles ha marcado en la primera vuelta de la Liga, unos números que mejoran cualquiera de sus anteriores temporadas en el Mallorca, y que le sitúan en una proyección superior a los 20 tantos al final del curso. El Rayo vuelve a confirmarse como su víctima favorita: ocho goles le ha marcado en los siete partidos en los que se ha enfrentado a los madrileños.

Los once tantos, además, los ha logrado el «pirata» con un partido menos, ya que fue expulsado ante el Barça en la primera jornada y en consecuencia no jugó en la segunda ante el Celta. Se estrenó ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu y a partir de ahí su relación con el gol ha sido idílica. Real Madrid, Espanyol, Atlético, Sevilla, Getafe, Osasuna, Elche, Girona y Rayo se han convertido en sus víctimas en esta primera vuelta de Liga.

Vedat está a tan sólo cinco goles de superar su mejor marca en el Mallorca, los 15 goles que consiguió en la temporada 22-23. Además, ha igualado al venezolano Arango como el segundo mejor artillero de la historia del club en Primera División, con 45 tantos. Está a tan sólo nueve de distancia del camerunés Samuel Eto’o, que logró 54, aunque está claro que, dado que tiene contrato hasta 2030, es sólo cuestión de tiempo que le alcance primero y le supere después.

El delantero está en 2026 ante un reto mayúsculo: lograr jugar un Mundial con Kosovo, aunque para ellos deberá superar dos eliminatorias muy complicadas en marzo, la primera ante Eslovaquia y la segunda ante el vencedor del emparejamiento entre Rumanía y Turquía.

Los 11 goles de Muriqi