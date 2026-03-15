El PSOE de Pedro Sánchez ha cosechado 30 procuradores en las elecciones de este domingo en Castilla y León, quedándose como la segunda fuerza política de la región, tres asientos por detrás del PP de Alfonso Fernández Mañueco, ganador de estos comicios. La candidatura encabezada por el alcalde socialista de Soria, Carlos Martínez, no ha recortado la distancia con los populares que se mantienen a la misma distancia que les separa desde hace cuatro años pese a haber ganado dos escaños en las Cortes. Todo ello, gracias a poner en valor su gestión local como primer edil de la localidad soriana y distanciándose del líder nacional del partido. «No soy sanchista», llegó a decir el candidato socialista en la región.

Los socialistas han logrado un punto más de apoyo. Y es que, mientras en 2022 el PSOE se quedó en el 30,02%, ahora la candidatura de Martínez está cerca del 31% de los votos. El PSOE ha perdido un procurador en Burgos, gana uno en Valladolid, otro en Segovia y un último en Soria.

Se trata de un bálsamo tras dos citas electorales en las que el partido de Pedro Sánchez sufrió sendas hecatombes en las elecciones de Extremadura y Aragón con cabezas de lista vinculados al sanchismo. En esos comicios, los candidatos socialistas fueron, respectivamente, Miguel Ángel Gallardo, imputado por el caso en el que se investiga la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno; y Pilar Alegría, quien fuera portavoz del Gobierno y ex ministra de Educación y Deportes.

Sin embargo, la figura de Carlos Martínez es distinta. El candidato castellanoleonés se sacudió de la mochila del presidente del Gobierno en varias entrevistas tras convertirse en líder del partido en la región: «No entiendo que yo sea el candidato de Ferraz ni de nadie, no soy sanchista ni tudanquista, soy socialista».

Todo ello mientras la extrema izquierda desaparece de la cámara autonómica. Podemos tenía un procurador en las Cortes, pero, tras estas elecciones, el partido fundado por el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, desaparecería del hemiciclo de Castilla y León. También pierde su único representante el partido Ciudadanos, que apenas alcanza el 0,3% del apoyo en los comicios autonómicos.

Sí que mantienen su representación algunos partidos regionalistas. Por una parte, Unión del Pueblo Leonés volvería a tener 3 representantes, mientras que Por Ávila también igualaría su resultado de hace cuatro años. Sin embargo, Soria ¡Ya! pierde dos procuradores.

Sin «vuelco» en Castilla y León

Este mismo domingo, el candidato socialista aseguró, a la salida del colegio electoral, que pretendía ganar las elecciones y dar un vuelco a las encuestas que, hasta ahora, reflejaban una caída en los apoyos o, en el mejor de los casos, un estancamiento con los mismos procuradores que cosechó en 2022. «Nuestro objetivo siempre ha sido gobernar», ha subrayado, a la vez que ha expresado su deseo de «dar ese vuelco en Castilla y León».

El alcalde de Soria ha seguido el escrutinio en la sede del partido en su ciudad, junto a otros miembros de la formación como Daniel De la Rosa, secretario de Organización; Javier Muñoz, secretario de Organización adjunto; Esther Pérez, número 2 por Soria; Luis Rey, secretario general del PSOE de Soria, y Ana Alegre, teniente alcalde del ayuntamiento de Soria.

Los castellanoleoneses se han movilizado durante la jornada electoral, algo que habitualmente han celebrado en la sede nacional de los socialistas en Ferraz. Desde la primera hora, la participación se ha incrementado hasta 2 puntos. A las 18:00 horas, la participación ha incrementado un 1,57%.

Sin embargo, este aumento de la participación no ha cambiado el rumbo de una región que, históricamente, ha votado al PP. En Castilla y León han gobernado los populares de forma continuada desde 1987, con la victoria electoral de José María Aznar de la entonces Alianza Popular. La última y única vez que el PSOE ha logrado hacerse con la Junta de Castilla y León fue en 1983, con Demetrio Madrid, en los primeros comicios de la democracia en la autonomía.

El candidato socialista rechazó describirse a sí mismo como «sanchista». Carlos Martínez se desvinculó del secretario general de su partido para evitar otra debacle electoral en unos comicios autonómicos como ocurrió en Extremadura y en Aragón, donde el partido tocó fondo en cuanto a apoyos.

Martínez ha tratado de poner el foco durante la campaña en su gestión al frente del consistorio de Soria, desligándose así del lastre que carga la dirección nacional del partido.