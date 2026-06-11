China lleva siglos diciéndolo: «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora»
Hay frases que parecen simples, pero que reflejan enseñanzas muy profundas. «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora» es un proverbio que nació en China hace miles de años y resume a la perfección el sentimiento de una persona cuando siente que llega tarde algo, como estudiar una carrera universitaria o aprender un nuevo idioma. La sensación es que, si no se hizo antes, quizá ya no tenga sentido hacerlo ahora.
Si bien es cierto que habría sido mejor empezar antes. Si alguien hubiera plantado ese árbol hace dos décadas, hoy tendría sombra, frutos y raíces sólidas. Pero como eso ya no ocurrió, la única pregunta realmente útil es otra: ¿qué se puede hacer con el tiempo que sí está por delante? La frase invita a centrarse en el presente, y entender que, aunque hay cosas que no regresan, siempre existe la posibilidad de comenzar algo nuevo. Y muchas veces ese inicio llega más tarde de lo esperado, pero aun así puede ser suficiente para cambiar el futuro.
El proverbio que nació en China sobre el peso del pasado
Plantar un árbol no cambia nada de un día para otro, sino que requiere tiempo, constancia y paciencia. Empezar tarde no es lo ideal, pero empezar tarde sigue siendo muy distinto a no empezar nunca. Esa es la verdadera fuerza del proverbio: desplaza el foco de la culpa hacia la acción. En este sentido, la frase también ofrece un tipo de consuelo desde una mirada casi filosófica; el pasado puede doler, mostrar errores, indecisiones y oportunidades perdidas, pero siempre queda la posibilidad de aprender de lo vivido.
Tal vez por eso este proverbio originario de China que plantea una metáfora sobre plantar un árbol tiene tanta fuerza en la sociedad actual: no ofrece excusas ni consuelos vacíos, sino una dirección clara. Reconoce que el árbol no se plantó antes, pero también afirma que todavía hay tierra, manos y tiempo para empezar. Para aplicar esta enseñanza, basta con decidir algo concreto y sostenerlo en el tiempo. La frase funciona como una guía práctica, ya que ayuda a ordenar prioridades, a dividir las metas en pasos más pequeños y a evaluar los avances de forma realista.
Cambiar la pregunta de «¿por qué no lo hice antes?» por la de «¿qué puedo hacer hoy?» supone un giro radical en la forma de pensar y de actuar. La primera pregunta suele llevar a la culpa, mientras que la segunda puerta a la acción y devuelve el control al presente. Además, ayuda a construir pequeños avances diarios que, con el tiempo, generan cambios significativos.
Los mejores proverbios
- «Las grandes almas tienen voluntades las débiles tan solo deseos»
- «No puedes evitar que el pájaro de la tristeza vuele sobre tu cabeza pero sí evitar que anide en tu cabellera»
- «Cuando bebas agua recuerda la fuente»
- «El que teme sufrir ya sufre el temor»
- «Es más fácil variar el curso de un río que el carácter de un hombre»
- «Si no quieres que se sepa no lo hagas»
- «La puerta mejor cerrada es aquella que puede dejarse abierta»
- «Es fácil esquivar la lanza mas no el puñal oculto»
- «Excava el pozo antes de que tengas sed»
- «El sabio no dice lo que sabe y el necio no sabe lo que dice»
- «Todos los ríos van al mar pero el mar no se desborda»
- «No hay manjar que no empalague ni vicio que no enfade»
- «Pregunta al hombre con experiencia no al hombre con estudios»
- «Disfruta solo los placeres del momento»
- «El amor no se mendiga se merece»
- «Antes de ser un dragón hay que sufrir como una hormiga»
- «Cuando tres marchan juntos tiene que haber uno que mande»
- «El agua hace flotar el barco pero también puede hundirlo»
- «El dragón inmóvil en las aguas profundas se convierte en presa de los cangrejos»
- «El que hace el bien de los demás hace el suyo»
- «El tiempo discurre como el río no vuelve»
- «La medicina solo puede curar enfermedades curables»
- «El que ha desplazado la montaña es el que comenzó por quitar las pequeñas piedras»
- «El que de joven no es acucioso llegado a viejo en vano se lamentará»
- «Un error momentáneo llega a ser un remordimiento entero»
- «No ver lo importante por tener la vista obstruida por lo trivial»
- «Gato escaldado del agua fría huye»
- «La primavera es la temporada clave del año»
- «Más pobre que las ratas no tener dónde caerse muerto»
- «El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo el agua es turbia al principio mas luego se clarifica»
- «Hay que subir la montaña como viejo para llegar como joven»
- «La lengua resiste porque es blanda los dientes se quiebran porque son duros»
- «Los bellos caminos no llevan lejos»
- «Morir sin perecer es presencia eterna»
- «Nada sienta mejor al cuerpo que el crecimiento del espíritu»