China lleva siglos diciéndolo: «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora»

Hay frases que parecen simples, pero que reflejan enseñanzas muy profundas. «El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora» es un proverbio que nació en China hace miles de años y resume a la perfección el sentimiento de una persona cuando siente que llega tarde algo, como estudiar una carrera universitaria o aprender un nuevo idioma. La sensación es que, si no se hizo antes, quizá ya no tenga sentido hacerlo ahora.

Si bien es cierto que habría sido mejor empezar antes. Si alguien hubiera plantado ese árbol hace dos décadas, hoy tendría sombra, frutos y raíces sólidas. Pero como eso ya no ocurrió, la única pregunta realmente útil es otra: ¿qué se puede hacer con el tiempo que sí está por delante? La frase invita a centrarse en el presente, y entender que, aunque hay cosas que no regresan, siempre existe la posibilidad de comenzar algo nuevo. Y muchas veces ese inicio llega más tarde de lo esperado, pero aun así puede ser suficiente para cambiar el futuro.

El proverbio que nació en China sobre el peso del pasado

Plantar un árbol no cambia nada de un día para otro, sino que requiere tiempo, constancia y paciencia. Empezar tarde no es lo ideal, pero empezar tarde sigue siendo muy distinto a no empezar nunca. Esa es la verdadera fuerza del proverbio: desplaza el foco de la culpa hacia la acción. En este sentido, la frase también ofrece un tipo de consuelo desde una mirada casi filosófica; el pasado puede doler, mostrar errores, indecisiones y oportunidades perdidas, pero siempre queda la posibilidad de aprender de lo vivido.

Tal vez por eso este proverbio originario de China que plantea una metáfora sobre plantar un árbol tiene tanta fuerza en la sociedad actual: no ofrece excusas ni consuelos vacíos, sino una dirección clara. Reconoce que el árbol no se plantó antes, pero también afirma que todavía hay tierra, manos y tiempo para empezar. Para aplicar esta enseñanza, basta con decidir algo concreto y sostenerlo en el tiempo. La frase funciona como una guía práctica, ya que ayuda a ordenar prioridades, a dividir las metas en pasos más pequeños y a evaluar los avances de forma realista.

Cambiar la pregunta de «¿por qué no lo hice antes?» por la de «¿qué puedo hacer hoy?» supone un giro radical en la forma de pensar y de actuar. La primera pregunta suele llevar a la culpa, mientras que la segunda puerta a la acción y devuelve el control al presente. Además, ayuda a construir pequeños avances diarios que, con el tiempo, generan cambios significativos.

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