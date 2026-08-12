Ni cada tres semanas ni cada mes, los dentistas coinciden: «El cepillo de dientes hay que cambiarlo cada tres meses»

El cepillo de dientes es uno de los objetos más valiosos e importantes de la higiene personal, pero muchas personas pasan meses sin cambiarlo. Es por ello que los expertos señalan cada cuánto tiempo hay que reemplazarlo y cuándo muestra señales de que ha perdido eficacia.

Los especialistas aseguran que lo ideal es cambiar el cepillo cada tres meses como máximo (el tiempo puede variar en función de si las cerdas están muy abiertas o deterioradas). De esta forma, se evita que se utilicen con las cerdas desgastadas. Luego se puede complementar con el irrigador bucal, pero eso nunca puede sustituir al cepillo de dientes.

A medida que se va utilizando el cepillo, sus cerdas pierden la capacidad de retirar la placa y los restos que dejan los alimentos, por lo que es fundamental cambiarlo de forma regular para tener una limpieza eficiente. A esto hay que añadir que, si huele mal, hay restos visibles en el mango o se usa con demasiada fuerza el cepillo, sus cerdas pueden quedar afectadas.

Cambios antes de los tres meses

Más allá del desgaste que pueda tener, los expertos señalan otras circunstancias donde es aconsejable cambiar el cepillo de dientes. Uno de ellos es haber atravesado una enfermedad viral, ya que los gérmenes pueden quedarse alojados dentro. De todas formas, una buena higiene bucal depende de la rutina diaria. «Tenemos que cepillarnos los dientes 2-3 veces al día durante dos minutos, usar hilo dental, evitar los azúcares y, por supuesto, evitar el tabaco», asegura la dentista española María Gámez.

Aun así, los expertos dan varios consejos para mantener el cepillo de dientes en buen estado. Enjuagarlo bien después de usarlo, secarlo al aire en posición vertical y al aire libre y evitar compartirlo para evitar la contaminación cruzada son solo algunas claves para prolongar la vida de las cerdas del cepillo de dientes.