Han pasado siete años desde que Raquel Perera y Alejandro Sanz decidieron poner fin a su matrimonio, pero hay una conversación que continúa abierta entre ambos: cómo educar a sus hijos. La expareja, que comparte la crianza de Dylan, de 15 años, y Alma, de 12, mantiene una relación cercana por el bienestar de los menores. Sin embargo, no siempre coinciden en dónde poner los límites.

La diferencia aparece especialmente cuando hablan de la libertad que debe tener su hijo mayor para tomar sus propias decisiones. Perera ha abordado esta cuestión en el podcast El Rincón de los Errores, donde ha explicado cómo afronta una etapa que reconoce que le genera preocupación, estrés y hasta ansiedad.

La coach defiende que los adolescentes necesitan espacio para construir su propia identidad. Su intención, según ha explicado, es proporcionar a sus hijos herramientas para desenvolverse por sí mismos y permitirles que desarrollen su propia personalidad. Pero esa visión tiene un matiz importante: la libertad también necesita límites.

El choque de Raquel Perera y Sanz

Perera ha contado que el cantante considera que hay determinadas decisiones que no se pueden dejar completamente en manos de un adolescente de 15 años. Su argumento es sencillo: Dylan decide desde el conocimiento y la experiencia que tiene en este momento, por lo que todavía necesita que sus padres acoten determinadas situaciones.

Una diferencia de criterio que, lejos de presentar como un enfrentamiento, Perera describe como parte de la complejidad de criar a un hijo cuando los padres ya no viven juntos. Ambos saben que deben mantener unas reglas comunes, aunque cada uno tenga su propia manera de relacionarse con los niños.

«Es importante estar en la misma línea», ha explicado Perera, consciente de que dos criterios educativos completamente opuestos pueden acabar confundiendo a los hijos. Al mismo tiempo, considera fundamental que tanto ella como Sanz puedan ejercer la paternidad y la maternidad desde sus respectivas personalidades.

La cuestión de los límites cobra todavía más importancia ahora que Dylan atraviesa la adolescencia. Perera reconoce que enfrentarse a determinadas reacciones, gestos o respuestas de un hijo adolescente puede resultar especialmente complicado. En ocasiones, admite, evitar una discusión lleva a los padres a ceder más de lo que deberían.

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Ella misma se define como una madre capaz de ejercer la autoridad cuando considera que es necesario, aunque reconoce que confrontar con los hijos a medida que crecen se vuelve cada vez más difícil.

Esta reflexión forma parte también del libro que Perera ha escrito para sus hijos, al que define como una especie de legado emocional. En sus páginas aborda incluso la separación de Sanz y el deseo de que aquella decisión afectara lo menos posible a Dylan y Alma.

Años después de aquel comunicado en el que ambos prometieron seguir siendo una familia, la separación parece haber encontrado su equilibrio. Pero la crianza demuestra que mantener una buena relación no significa pensar siempre igual. Y, en el caso de Perera y Sanz, el debate sobre hasta dónde llega la libertad de un adolescente es precisamente uno de esos terrenos en los que todavía buscan el punto de encuentro.