Si lo que quieres son aventuras clásicas como las de antes, no te pierdas este libro

Esta semana, en recomendaciones literarias de OKDIARIO, os proponemos un libro de aventuras con aromas clásicos. Sectas, asesinatos, conspiraciones, personajes inolvidables, mucha acción y bastante rigor histórico se dan la mano en una novela gótica con pasajes bastante turbios (aunque no llega a dar miedo del todo) que recuerdan a las historias de espías y detectives de toda la vida. Toda una gozada que no podrás parar de leer.

‘La lista de los siete’ de Mark Frost

SINÓPSIS OFICIAL: Navidad de 1884. El joven médico y aspirante a escritor Arthur Conan Doyle es invitado a una sesión de espiritismo en una casa del East End londinense. La velada da un giro macabro cuando dos personas son brutalmente asesinadas, y el propio Doyle está a punto de correr la misma suerte. Su salvador es Jack Sparks, un enigmático aventurero y maestro del disfraz que afirma ser agente especial al servicio de Su Majestad la Reina Victoria. Sparks revela a Doyle que ha sido marcado como objetivo por una siniestra secta de satanistas conocida como la Hermandad Oscura. Unidos por el peligro, Doyle y Sparks se embarcan en una trepidante persecución que los llevará desde los oscuros callejones de Londres hasta los rincones más remotos de Europa, enfrentándose a amenazas tanto humanas como sobrenaturales. Su única pista es una lista con siete nombres: los líderes de la Hermandad. En su camino, se cruzarán con sociedades ocultistas, practicantes de magia negra, gárgolas que cobran vida, científicos desquiciados y figuras emblemáticas como Madame Blavatsky y Bram Stoker. El destino del Imperio británico pende de un hilo, y sólo ellos pueden evitar su caída.

OPINIÓN: Una de las películas favoritas de mi infancia es Young Sherlock Holmes, una cinta dirigida por Barry Levinson y estrenada en España en 1986 con el nombre de El secreto de la pirámide. Se trataba de una reinvención del mito de Sherlock Holmes contando sus orígenes como estudiante y proponía una fascinante mezcla de aventuras con toques de terror, ingenio y tragedia.

La lista de los siete tiene ese aire de epopeya clásica de detectives y no es casualidad. Mark Frost, el autor, es un reputado guionista conocido por ese monumento televisivo que es Twin Peaks, reimagina los inicios de Arthur Conan Doyle (padre intelectual de Sherlock Holmes) y le coloca en lo que podría haber sido su inspiración para crear al detective más famoso de la literatura.

La lista de los siete es trepidante, divertida, ágil, da un poco de miedo, pero se suaviza con toques de humor, una creación de personajes tierna y admirable.