El cielo se ha convertido este miércoles 12 de agosto en el gran protagonista del verano. El eclipse solar total ha paralizado durante unas horas buena parte de España y ha despertado una expectación pocas veces vista alrededor de un fenómeno astronómico. Desde primera hora de la jornada, miles de personas se han preparado para disfrutar de un espectáculo que no volverá a repetirse en estas condiciones hasta dentro de muchos años y que ha tenido además un aliciente especial: España se encontraba entre los lugares privilegiados para contemplarlo.

La expectación también ha llegado al universo de los famosos. Numerosos rostros conocidos han querido ser testigos de este acontecimiento y han compartido con sus seguidores cómo han vivido uno de los momentos más especiales de este verano. Paz Padilla, Lola Lolita, Laura Escanes, Iker Casillas, Juanma Castaño, María Pombo, Maxi Iglesias o Diego Matamoros han mostrado en sus redes sociales diferentes momentos de una jornada en la que el cielo ha acaparado todas las miradas. También ha habido otros, como Dulceida o Marcos Llorente, que han optado por no mirar el eclipse solar.

Para muchos de ellos, el eclipse ha coincidido además con sus vacaciones. Playas, casas de verano, terrazas, jardines y algunos de los destinos más exclusivos de España se han convertido en improvisados miradores desde los que contemplar cómo la Luna se interponía entre la Tierra y el Sol. Laura Escanes ha seguido el fenómeno desde Menorca, mientras que Paz Padilla ha compartido vídeos desde El Trompeta, el chiringuito de su hermano fallecido en Zahara de los Atunes. Por su parte, María Pombo lo ha vivido desde Casa Vaca, su hogar de Cantabria, junto a sus padres y su marido, Pablo Castellano, encargado de inmortalizar el momento. También Ana Guerra ha elegido uno de estos puntos para vivir la experiencia y ha dejado constancia de ello en sus redes sociales.

La cita astronómica había generado una enorme expectación durante las últimas semanas. No todos los días se puede contemplar un eclipse solar total desde territorio español y la posibilidad de vivirlo durante las vacaciones de agosto ha hecho que miles de personas organizaran sus desplazamientos para buscar los mejores puntos de observación.

La franja de totalidad ha atravesado el norte de la Península de oeste a este, alcanzando diferentes zonas de Galicia, Asturias, Castilla y León, Aragón, la Comunidad Valenciana y Baleares. Localidades como A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza o Valencia, entre otras, han estado entre los lugares señalados para disfrutar del fenómeno con mayor intensidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌸Lola Lolita🌸 (@lolalolita)

El eclipse ha convertido así una tarde de agosto en una jornada excepcional. Durante unos minutos, la luz ha cambiado, el cielo se ha oscurecido y miles de personas han levantado la mirada al mismo tiempo. Una imagen difícil de olvidar que los famosos tampoco han querido perderse.

Y es que, más allá de los destinos de vacaciones, las fiestas y los planes estivales que suelen ocupar las redes sociales durante estas fechas, este miércoles el protagonista ha sido otro: el cielo. María Pombo, Paz Padilla y Laura Escanes han sido algunos de los rostros que han compartido su experiencia, convirtiendo el eclipse en uno de los grandes acontecimientos del verano también en las redes sociales.