Así hemos vivido en COOL el eclipse total de Sol: Teruel se rinde al fenómeno del año

COOL se ha desplazado hasta Arcos de las Salinas, en Teruel, para vivir en primera persona uno de los acontecimientos astronómicos más esperados: el eclipse total de Sol. Galáctica Eclipse Experience 2026 reunió a cientos de personas en un enclave situado dentro de la franja de totalidad, donde desde primera hora todas las miradas estuvieron puestas en el cielo. El entorno, caracterizado por su altitud, la baja contaminación lumínica y la calidad del cielo, se convirtió en el escenario de una jornada en la que ciencia, divulgación y entretenimiento se unieron alrededor de un fenómeno excepcional.

La expectación fue creciendo a medida que avanzó la tarde y se acercaba el momento que todos esperaban. La programación de Galáctica combinó durante las horas previas talleres, charlas y diferentes actividades hasta dar paso a la música y a la cuenta atrás que precedió al eclipse. Entonces, los cientos de asistentes reunidos en Arcos de las Salinas dirigieron sus miradas hacia el Sol para contemplar cómo la Luna fue ocultándolo hasta alcanzar la totalidad y transformar por completo la luz sobre el paisaje turolense. Un momento difícil de transmitir únicamente con palabras y que en COOL hemos querido recoger también en vídeo para mostrar cómo se vivió desde dentro.

La jornada contó además con algunos de los principales nombres vinculados a la divulgación y la exploración espacial. Por Galáctica pasaron representantes de la Agencia Espacial Europea como Juha-Pekka Luntama y Marco Ferrazzani, además del meteorólogo Mario Picazo y el divulgador científico José Manuel Nieves, que participaron en la programación previa al gran momento de la tarde. Una combinación de ciencia y espectáculo que permitió no solo contemplar el eclipse, sino también conocer mejor un fenómeno que consiguió reunir en un mismo lugar a expertos, aficionados a la astronomía, familias y visitantes llegados para ser testigos de una jornada difícil de repetir.

Y la experiencia no terminó cuando el Sol volvió a aparecer. Después del eclipse, la música y la gastronomía dieron paso a una nueva cita con el cielo cuando cayó definitivamente la noche. Galáctica cerró la jornada con una observación de las Perseidas, acompañada de música en vivo y luz roja, prolongando la experiencia astronómica hasta la madrugada.

Dale al play en el vídeo y descubre cómo vivimos en COOL, desde dentro y en primera persona, uno de los momentos más espectaculares del 12 de agosto.