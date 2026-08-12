Mario Picazo y su mujer, protagonistas inesperados del eclipse solar en Teruel: besos y arrumacos bajo el cielo

El eclipse total de Sol no fue el único espectáculo que dejó imágenes para el recuerdo en Arcos de las Salinas. Mientras cientos de personas esperaban con expectación el momento en el que la Luna comenzaría a ocultar el Sol, Mario Picazo protagonizó una de las escenas más románticas de la jornada junto a su mujer. El meteorólogo y divulgador, uno de los rostros invitados a la programación de Galáctica Eclipse Experience 2026, aprovechó algunos momentos de la jornada para compartir gestos de complicidad y cariño con su pareja, con la que lleva más de dos décadas de relación.

Las imágenes captadas por COOL muestran al presentador completamente entregado al momento. Picazo aparece abrazado a su pareja, muy cerca de ella y pendiente de lo que ocurre a su alrededor mientras ambos disfrutan de la experiencia. Entre gafas especiales para observar el fenómeno, la espectacular arquitectura de Galáctica y el paisaje de Arcos de las Salinas, la pareja encontró también su propio momento de intimidad en una jornada marcada por la astronomía. Una estampa que deja claro que, aunque todas las miradas estaban puestas en el cielo, había quien tenía otro motivo para no despegarse de su acompañante.

Mario Picazo acudió a Teruel como uno de los protagonistas de la programación divulgativa de Galáctica Eclipse Experience. El evento, celebrado los días 11 y 12 de agosto, reunió en este centro de astronomía de Arcos de las Salinas a aficionados, familias y expertos para vivir desde dentro el eclipse total de Sol. La organización diseñó una programación que mezclaba ciencia, divulgación, música, gastronomía y observación astronómica, con un aforo de alrededor de 1.700 personas.

El meteorólogo tuvo además un papel protagonista dentro de la agenda del día grande. A las 18:30 horas estaba prevista una mesa redonda en la que participó junto a Juha-Pekka Luntama y Marco Ferrazzani, de la Agencia Espacial Europea, y el divulgador científico José Manuel Nieves. Su presencia encajaba a la perfección con el espíritu de un encuentro que buscaba acercar la astronomía al gran público desde una perspectiva accesible y entretenida. Pero entre charla y charla, Picazo también tuvo tiempo para disfrutar de la experiencia en primera persona. Y las fotografías muestran una faceta mucho más personal del conocido presentador. Abrazos, gestos de complicidad y un beso compartido mientras ambos contemplaban el cielo convierten estas imágenes en una de las estampas más personales que ha dejado la jornada en Teruel.

No es habitual que Mario Picazo exponga demasiado su vida privada. El meteorólogo mantiene un perfil relativamente discreto en lo que respecta a su familia, pese a que lleva más de veinte años junto a su mujer, Laura, con quien tiene dos hijos. Su historia de amor comenzó precisamente durante la etapa en la que Picazo se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la televisión gracias a su trabajo al frente de la información meteorológica. Con el paso de los años, ambos han construido una vida familiar alejada en buena medida de los focos.