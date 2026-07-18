Mario Picazo lanza un mensaje a España y pide que nos preparemos porque lo que llega no es normal: «Podrán alcanzarse 40 a 42 ºC»

Pide que nos preparemos porque lo que llega no es normal, es hora de empezar a pensar en un giro importante de guion que pone los pelos de punta al mismísimo Mario Picazo. Este experto ha estudiado el tiempo durante décadas y es una eminencia en su campo, conocer en primera persona una previsión del tiempo, nada favorable para España, puede ser esencial. Será el momento de empezar a prepararnos para hacer realidad un destacado cambio de tendencia. Un giro radical que, sin duda alguna acabará marcando una diferencia importante.

Este verano no nos está dando ningún respiro, sino todo lo contrario, nos está sumergiendo en lo peor de unas olas de calor que no dejan de llegar y nos hacen pensar en una situación del todo inesperada. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Saber qué va a pasar antes de que llegue, nos permitirá organizarnos un poco mejor. Al menos hacerlo de tal forma que evitaremos algunos riesgos innecesarios, ante unas temperaturas que no dejan de subir.

No es normal lo que llega en estas fechas

La realidad es que estamos en la canícula del verano, con unas cifras que pueden alejarnos de lo que sería habitual o deseable. Las altas temperaturas de estos días llegan después de semanas en las que realmente tendremos que visualizar un destacado cambio de ciclo.

Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente tendremos que afrontar un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial. Este pequeño respiro que quizás hemos vivido o vivimos en algunas zonas desaparecerá por completo.

En especial, si tenemos en cuenta lo que podría pasar en unos días en los que el cambio será una realidad. Estas temperaturas no pueden dejar de subir y lo harán de tal forma que nos situará en un punto de no retorno. El giro radical que vamos a vivir despierta el interés de un Mario Picazo que ya ha dictado sentencia. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio, una situación que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar y que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más.

Pide que nos preparemos Mario Picazo y lanza un mensaje a España

La previsión del tiempo de Mario Picazo nos invita a prepararnos, lo que está por llegar, puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de un cambio de ciclo que acabará marcando una diferencia importante. Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

Tal y como nos explica Mario Picazo: «Este fin de semana vamos a notar cómo las temperaturas empiezan a subir de nuevo en muchas provincias, aunque el calor será más intenso en las de la mitad sur peninsular salvo excepciones puntuales como el valle del Ebro. Valores máximos de más de 40 grados a la sombra y mínimas que en un buen número de capitales se quedarán cerca o por encima de los 25 grados, haciendo que el calor nocturno sea también difícil de llevar. A ese intenso calor se suma la calima, y en zonas del norte donde hará menos calor, la lluvia de forma aislada».

Desde el canal de El Tiempo hace una previsión que pone los pelos de punta: «Las altas presiones que ya afectan desde hace días a muchas zonas de Europa se van a ir haciendo cada vez más fuertes. Esa dorsal anticiclónica que viene siendo habitual este verano en nuestra región, ayudará a impulsar aire caliente desde el norte de África que se seguirá recalentando con el sol y con la escasa circulación de aire a lo largo de la semana que viene. Mientras eso ocurre entre la península y las islas Canarias y Baleares, de momento, en el norte la historia va a ser diferente. Pasa un frente frío asociado a una borrasca que atravesará el suroeste de Europa y con el que se abre la puerta del aire más fresco que, de momento, este fin de semana traerá precipitaciones aisladas y localmente tormentosas a las comunidades del Cantábrico, norte de Galicia y los Pirineos. La calima también va a ser noticia este fin de semana, especialmente en las comunidades del este y sur peninsular así como en ambos archipiélagos. No llegará tanto al noroeste, aunque no se descarta que en algún momento las precipitaciones aisladas que se registren vayan acompañadas de barro debido al polvo en suspensión que habrá en el aire».

Lo peor podría estar a punto de llegar: «Aunque entramos en la canícula y esta segunda quincena de julio es la más calurosa del año, las temperaturas, especialmente las mínimas, van a estar por encima de los valores promedio. En algunos casos entre 5 a 8 grados por encima de los valores promedio para estas fechas. Esa anomalía positiva será especialmente notable en las comunidades del este de España y menos cuanto más al oeste».