Aviso especial de la AEMET por temperaturas extremas de 44 grados en estas zonas de España: se pide precaución

La AEMET lanza un aviso especial por temperaturas extremas de 44 grados en estas zonas de España, se pide precaución. Los expertos no dudan en lanzar una importante alerta que puede acabar siendo lo que nos enfrentará al dilema de salir a la calle durante las horas centrales del día. Será mejor que nos empecemos a preparar para un cambio de tendencia que puede llegar de nuevo este fin de semana. Cuando pensábamos que el calor no podría ser más intenso.

La realidad es que estamos pendientes de un cambio que nos golpeará de lleno este fin de semana que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones. Tocará saber lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que puede convertirse en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Llega un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un plus de buenas sensaciones que pueden ser esenciales. La previsión del tiempo de la AEMET no trae buenas noticias.

Si pide precaución ante este aviso especial

España se prepara para un cambio de tendencia que puede llegar en cualquier momento, con una mirada puesta a un cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría convertirse en la antesala de algo más. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Será el momento de empezar a pensar en todo lo que tenemos que hacer en este fin de semana en el que el tiempo puede convertirse en este básico de nuevas condiciones que hasta el momento no sabíamos. El verano más caluroso de los que conocemos.

Es momento de recibir este aviso especial de la AEMET que, sin duda alguna, nos va a situar en un punto de no retorno. En uno de los fines de semana de más actividad, tendremos que empezar a prepararnos para un destacado cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos afectará de lleno.

De nuevo, vamos a ver el termómetro subir hasta unos niveles que realmente puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Un nuevo aviso de la AEMET que nos sitúa en un lugar complicado.

La AEMET lanza un aviso especial por temperaturas extremas de 44 grados

España se prepara para convertirse, de nuevo, en un auténtico horno ibérico. Las temperaturas no paran de subir y acabarán siendo un problema, si tenemos en cuenta lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente estas cifras pueden dispararse hasta los 44 grados.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, además de algunos intervalos de nubes altas, y en Canarias, de nubes bajas en los nortes. Solo en el norte de Galicia y el área cantábrica predominarán los cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles. Por la tarde se formará nubosidad de evolución diurna con posibles chubascos y tormentas ocasionales en otras zonas del interior noroeste, así como del tercio oriental peninsular. Especialmente en el interior sureste se espera que sean más intensos, con probabilidad de ser fuertes con rachas muy fuertes e ir con granizo en regiones del interior de Murcia, Comunidad Valenciana y sudeste de Castilla-La Mancha. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, y calima en la mitad sureste de la Península, Baleares, débil en Canarias, que podrían provocar alguna lluvia de barro en el sudeste. Las temperaturas máximas subirán en la Península, salvo en el área mediterránea y el alto Ebro, donde bajarán. Pocos cambios en los archipiélagos. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando el cuadrante noroeste y el Cantábrico, siendo probable rebasar los 40 en depresiones de Andalucía. Las mínimas no sufrirán cambios, salvo aumentos en regiones de Andalucía y de ambas mesetas. Se darán noches tropicales en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, pudiendo incluso no bajar de 25 grados en puntos del Mediterráneo y Guadalquivir».

Siguiendo con la misma explicación: «Probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular. Temperaturas significativamente elevadas por encima de 35 grados en la mitad sureste peninsular y en Baleares, e incluso de 40 en puntos de Andalucía. Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del oeste en el golfo de Cádiz y Estrecho y del nordeste en los litorales de Galicia, así como en Baleares y litorales de la fachada oriental, aunque amainando en este caso. Viento flojo en el resto, arreciando por la tarde, con predominio de la componente oeste, salvo en el este peninsular, donde lo hará la este, y en el noroeste y centro norte, donde lo hará la norte».