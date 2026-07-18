El cielo se presentará poco nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con algunos intervalos de nubes altas hacia la tarde. Las temperaturas se mantendrán elevadas y el viento soplará flojo, variando en dirección. Para más detalles, aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielos despejados y calor intenso

El día se despereza con un cielo que se viste de un azul suave, dejando atrás las nubes mientras el sol se asoma tímidamente por el horizonte a las 6:44. Las temperaturas son agradables, comenzando en torno a los 21 grados y ascendiendo por la tarde hasta alcanzar los 38, aunque la sensación térmica podría ser más intensa. El viento, aunque suave en la mañana, podría tomar fuerza con rachas que superan los 30 km/h, aportando una brisa fresca al ambiente.

Con una humedad que se desplaza entre el 25 y el 75%, el ambiente se siente algo pesado, especialmente en las horas de calor intenso. A medida que avanzamos hacia la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia. Las horas de luz, desde la salida hasta la puesta del sol a las 21:34, invitan a disfrutar de este cálido día zaragozano, perfecto para pasear al aire libre y disfrutar de la calidez del verano.

Calatayud: ambiente inestable con posibilidad de lluvias

La mañana en Calatayud despierta con un aire inquieto, donde las nubes se agrupan en un vaivén que augura un día inestable. La brisa, fresca y constante, sopla del noreste, preparando el terreno para un eventual desplome térmico que marcará el ritmo del día. A medida que avanza la mañana, las temperaturas oscilan entre 16 y 37 grados, mientras la humedad comienza a sentirse, subiendo hasta un 80% en ciertos momentos.

Tras el mediodía, el cielo permanecerá cubierto y las temperaturas descenderán ligeramente, contrastando con el calor de la mañana. Se prevé viento fuerte, alcanzando hasta 30 km/h, con ráfagas que podrían ser más intensas. Ante este escenario, no será extraño que aparezcan lluvias aisladas, así que mejor llevar el paraguas si tienes planes al aire libre.

Tarazona: cielo despejado y calor suave

El tiempo se presenta estable durante la mañana, con temperaturas que rondan los 19 grados y un cielo mayormente despejado. A medida que avance la tarde, el termómetro alcanzará los 33 grados, con algunas nubes que no afectan la tranquilidad del día, aunque existe una leve probabilidad de lluvia hacia la noche y un viento suave que podría refrescar la ambientación.

Es una jornada ideal para disfrutar de un agradable paseo por la ciudad, aprovechando el ambiente sereno para realizar actividades al aire libre. No hay grandes alertas, por lo que se puede salir sin preocupaciones y disfrutar del esplendor de la tarde.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET