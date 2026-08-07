La AEMET lanza una alerta: hay peligro «extremo» de incendios en España durante el fin de semana

Hay peligro extremo de incendios en España durante el fin de semana, la AEMET no duda en lanzar esta alerta. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que llegan a toda velocidad y que pueden cambiarlo todo. Cuando pensábamos que ya empezaríamos con un clima que se parece más a ese esperado otoño que normalizará las temperaturas. En esos días de agosto en los que las noches parece que llegan para darnos algunas novedades importantes en cuanto a la temperatura se refiere.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta y podría acabar convirtiéndose en un problema. Cuando el termómetro no deja de subir, cualquier pequeño descuido o elemento que llega con fuerza en estos días, puede acabar convirtiéndose en un problema que va en aumento. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que podría ser el que nos afectará de lleno. En estos días en los que cada detalle cuenta, lo que nos espera puede acabar siendo un peligro extremo ante unos incendios que pueden llegar a toda velocidad.

Lanza una importante alerta la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en darnos algunos detalles que podrían cambiarlo todo, sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y podría convertirse en la antesala de algo más.

De un cambio de tendencia que debe ser obligatoria en toda España. Este verano nos ha enseñado lo que puede pasar con una combinación fatal, las altas temperaturas de estos días que, mezcladas con un poco de viento o con una naturaleza que lleva semanas esperando el agua, puede ser terrible.

No llueve lo que llovería, sumado al hecho de que el termómetro puede llegar a cifras del todo inesperada. Son días de ver este cambio que puede traducirse en un nuevo desastre, ninguna parte del país está a salvo, si tenemos en cuenta lo que hemos vivido este verano.

Con unas olas de calor que nos han traído temperaturas por encima de los 40º en gran parte del país durante semanas y sin ni una gota de agua. Una combinación fatídica que con el más mínimo viento se convierte en un cóctel explosivo que nos hace estar pendientes de la previsión del tiempo.

Hay peligro “extremo” de incendios en España durante el fin de semana

Riesgo extremo de incendios en España durante el fin de semana, la peor de nuestras pesadillas puede hacerse realidad. En especial, en estos días en los que quizás tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en breve, en estos días que tenemos por delante.

Tal y como nos explica esta previsión del tiempo de la AEMET: «Se prevé una tendencia a la inestabilización en la Península, no obstante predominando los cielos poco nubosos o despejados a primeras horas, quedando únicamente el extremo noroeste, Alborán y bajo Ebro con cielos nubosos o cubiertos y con posibles precipitaciones ocasionales en el oeste de Galicia. A partir de las horas centrales se desarrollará abundante nubosidad de evolución que dejará chubascos y tormentas en amplias zonas de la mitad norte y puntos del interior sureste. Se prevén fuertes, incluso con posibilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante nordeste peninsular, sin descartar el área cantábrica y meseta Norte. Tiempo estable con cielos poco nubosos en los archipiélagos. Bancos de niebla matinales en Galicia y Cantábrico, con posibles brumas y nieblas costeras en el Estrecho, Alborán y litoral gallego. Calima ligera en Canarias y oeste peninsular. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte de la vertiente atlántica, con ascensos en el Mediterráneo y Cantábrico y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en Canarias, llegando incluso a los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el centro norte y nordeste peninsular, permaneciendo con pocos cambios en el resto. Seguiremos con noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sur y del nordeste peninsular así como en las islas, quedando por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo, Guadalquivir y de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que se prevén fuertes, incluso con posibilidad de ser localmente muy fuertes con granizo grande y rachas muy fuertes de viento, en el cuadrante nordeste peninsular, sin descartar el área cantábrica y meseta Norte. Temperaturas significativamente altas en amplias zonas de las mitades sur y este peninsulares así como en áreas de Canarias y Baleares. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Soplará el alisio con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Canarias, con levante moderado en el Estrecho y viento moderado del sur en litorales de Galicia. Viento flojo en general en el resto arreciando por la tarde. Predominarán las componentes oeste y sur salvo en Baleares, este y nordeste peninsular donde lo harán las sur y este, y en el Cantábrico con viento de norte».