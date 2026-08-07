Jódar barre a Musetti y ya está en octavos del Masters 1000 de Canadá
Le ganó en dos sets en la pasada madrugada
Jódar le ha ganado al tenista italiano dos veces en menos de una semana
Jódar debuta en Montreal con una remontada espectacular para batir a Moutet
Rafa Jódar sigue con paso firme en el Masters 1000 de Canadá y ya está en octavos de final después de barrer a Lorenzo Musetti en dos sets la pasada madrugada. El tenista español ha vencido en menos de una semana dos veces al italiano y ha demostrado que le tiene comida la moral. Su próximo rival será Jiri Lehecka.
6-4 y 6-3 ganó Rafa Jódar su partido ante Musetti. Ya le ganó en Washington hace apenas unos días y en Montreal volvió a repetir con autoridad. Lo hizo en una hora y media de partido, demostrando su gran momento de forma en el circuito. Será la cuarta vez este curso que Rafa dispute unos cuartos de final de un Masters 1000.
♟️ 𝐉𝐀𝐐𝐔𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐄.
Lo de Jódar ante Musetti ha sido una auténtica 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧. #LaPistaDelTenis pic.twitter.com/LQ4kx6nMxq
— Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 7, 2026
«Sabía que estaba jugando muy bien, pero él también estaba jugando a un gran nivel. Aunque iba un set arriba y 4-1, el resultado era un poco engañoso», señaló el tenista español tras el partido analizando su victoria. «Después me rompió el saque jugando un juego increíble con 4-2 y mantuvo el suyo. Creo que hice un muy buen trabajo recuperándome mentalmente después del 4-3, manteniendo mi saque y jugando puntos consistentes. Estoy muy contento con mi nivel al final del segundo set», aclaró Rafa Jódar tras confirmar su pase a los octavos de final del Masters 1000 de Canadá.
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