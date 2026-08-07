Ester Expósito y Mbappé, de fiesta y ‘after’ con Leonardo DiCaprio en Ibiza

Ibiza lo ha vuelto a hacer. Cuando parecía que el verano ya había ofrecido todas sus grandes postales, una fiesta privada organizada por el colectivo Two Jeys ha conseguido reunir en un mismo espacio a algunos de los nombres más mediáticos del panorama internacional. Entre ellos, Kylian Mbappé, Ester Expósito y Leonardo DiCaprio, tres perfiles que, aunque pertenecen a mundos muy distintos, coincidieron durante una velada que ya muchos califican como una de las más exclusivas del verano.

La existencia de este encuentro ha salido a la luz gracias a una publicación compartida por el periodista Víctor Navarro, quien desveló algunos de los asistentes. Entre ellos también figuraban los futbolistas Dani Olmo, Eric García, Achraf Hakimi, el rapero Central Cee, el actor Tobey Maguire, la modelo Vittoria Ceretti, Lila Moss, Natalia Beciu o Mia Khalifa, conformando una mezcla de deporte, cine, música y moda difícil de igualar.

Sin embargo, todas las miradas recaen inevitablemente sobre Mbappé, Ester Expósito y Leonardo DiCaprio. El delantero francés continúa siendo uno de los personajes más perseguidos del momento, mientras que la actriz española mantiene intacto su estatus como uno de los rostros nacionales con mayor proyección internacional. A ellos se suma DiCaprio, un habitual de los veranos en Ibiza, que, según la información difundida, permaneció poco tiempo en la fiesta antes de abandonar el evento.

Por ahora apenas existe material gráfico de la noche. La única imagen que ha trascendido muestra a Dani Olmo y Eric García durante la celebración, lo que ha alimentado todavía más la curiosidad alrededor de una fiesta marcada por la discreción. De hecho, según la misma información, ambos futbolistas no acudieron al posterior after, al contrario que otros invitados, como DiCaprio, que sí acudió.

La ausencia de fotografías de Mbappé, Ester Expósito o Leonardo DiCaprio no ha hecho sino aumentar el interés por una cita que confirma el creciente peso de Ibiza como lugar de encuentro para las grandes celebridades internacionales. En una época en la que prácticamente todo acaba en redes sociales, resulta llamativo que una reunión de semejante nivel haya conseguido mantener un perfil tan reservado.

Vacaciones de lujo: Mbappé y Ester Expósito eligen Ibiza

No sorprende que tanto Mbappé como Ester Expósito hayan hecho parada este verano en Ibiza. La isla balear continúa siendo el destino favorito de deportistas de élite, actores y modelos que buscan combinar privacidad, ocio y exclusividad.

En el caso del futbolista francés, sus vacaciones llegan después de una temporada especialmente intensa y antes de afrontar un nuevo curso cargado de expectativas. Ester Expósito, por su parte, lleva varios veranos vinculada a Ibiza, donde suele disfrutar de unos días de descanso junto a amigos y otros rostros conocidos del panorama internacional.

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Aunque no existe constancia de que ambos compartieran tiempo más allá de esta celebración, su coincidencia en una misma fiesta vuelve a demostrar cómo Ibiza se ha convertido en el gran punto de encuentro del verano para las grandes estrellas.

La organización del evento, impulsada por los fundadores de Two Jeys, logró reunir a invitados de perfiles muy diferentes en una noche donde la exclusividad fue la principal norma. Catering de Bar Bocata, bebidas de Estrella Damm y un ambiente cuidadosamente diseñado completaron una cita que, pese a su enorme repercusión posterior, se desarrolló prácticamente lejos de los focos. Precisamente esa mezcla de discreción y nombres de primer nivel es la que ha convertido esta fiesta en uno de los grandes temas de conversación del verano.