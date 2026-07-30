Ester Expósito anuncia acciones legales contra los que han difundido «bulos absurdos» para ensuciar su relación con Mbappé

Ester Expósito ha dicho basta. Dejando a un lado su habitual faceta discreta, la actriz ha dado un paso al frente para pronunciarse sobre algunos de los rumores que han trascendido en las últimas semanas y que atacan directamente a su vida privada. En especial, al actual romance que mantiene con Kylian Mbappé. Es por ello por lo que ha decidido lanzar un contundente comunicado con el que ha anunciado que tomará medidas legales para todos aquellos que pasen ciertos límites que vulneren su derecho a la intimidad o al honor.

«En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy», comenzaba a decir.

La intérprete continuaba asegurando que esas informaciones eran «bulos absurdos» que se creaban con el único objetivo de ensuciar «una historia entre dos personas y de herir su dignidad». Algo que, a juzgar por sus propias palabras, no va a permitir. De hecho, ha dejado claro que va a tomar acciones legales contra todo aquel que lo intente. «No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el escrito no ha tardado en hacerse viral y han sido muchos los internautas que no han tardado en pronunciarse al respecto, apoyando en todo momento a la actriz. «Dejad a los chavales ser felices», «Me parece bien que tome medidas», «Envidia se llama», «Es lamentable que haya tanto veneno hacia ellos», «Es más inteligente que toda esa gente que se cree con derecho a juzgar», «Más de una debería haber hecho eso en su momento», «Qué país de envidiosos», «Dicen muchas barbaridades de ella», escribían algunos de ellos.

¿Por qué ha lanzado este comunicado?

El comunicado de Ester Expósito ha pillado por sorpresa a su gran comunidad de seguidores. Aunque lo cierto es que tiene un motivo de peso detrás. Y es que en los últimos meses, concretamente durante las semanas en las que tuvo lugar el Mundial 2026, las redes sociales no han parado de difundir imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparece el futbolista del Paris Saint-Germain siendo infiel a la mencionada. Pero no solo eso, y es que al mismo tiempo, también han acusado a Expósito de haber implantado supuestas exigencias financieras o pretensiones patrimoniales en sus anteriores relaciones sentimentales, como la que mantuvo con el mexicano Alejandro Speitzer.

Sea como fuere, Ester ha querido marcar límites y ha dejado claro que todas estas habladurías son informaciones difamatorias que solo quieren hacer daño y ensuciar su vida sentimental.