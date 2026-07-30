Josep Pedrerol: «Los primeros en darme la bienvenida a Mediaset han sido Ana Rosa e Iker Jiménez»

Hoy jueves 30 de julio, se ha presentado ante los medios de comunicación la nueva etapa de El Chiringuito, el icónico programa deportivo presentado por Josep Pedrerol que, tras 13 años en Atresmedia, da el salto a Mediaset España. Durante la rueda de prensa a la que ha acudido OKDIARIO, el comunicador ha hablado de cómo ha sido su fichaje, de cómo será el espacio y de cómo le han recibido sus nuevos compañeros.

«No sólo haremos El Chiringuito, sino muchas más cosas, ya que te tenemos aquí», ha dicho Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset, durante la rueda de prensa de El Chiringuito. A su lado, un Josep Pedrerol sonriente y amable, confirma que su contrato con el grupo es de larga duración e incluso ha dado detalles de cómo se fraguó su fichaje.

«A principios de abril me senté con Alessandro Salem (CEO de Mediaset España), comimos, nos dimos la mano y yo ya estaba fichado», ha confesado. Pedrerol, además de admitir que mantuvo el acuerdo en secreto porque quería fichar a todo su equipo. Hemos conseguido que más de 70 personas vengan a aquí». «Además de Mediaset, ha habido dos ofertas muy interesantes, una muy potente con el contrato en la mesa», ha continuado el comunicador.

Sobre su salida de Atresmedia, el periodista asegura que no hay que buscar «morbo» alguno. «Éramos un matrimonio que decidió romper con un abrazo».

Pedrerol, agradecido y generoso con los medios presentes, ha declarado estar «encantado» con su nuevo hogar familiar. «Para mí es una alegría ver el entusiasmo de la gente por los pasillos». En concreto, ha hablado de Iker Jiménez y de Ana Rosa Quintana, las dos primeras personas que le dieron la bienvenida a Mediaset. Del presentador de Horizonte se ha especulado con la posibilidad de que sea un colaborador: «Es muy futbolero y un gran admirador de El Chiringuito, igual que yo de Cuarto Mileno y de Horizonte».

«Ana Rosa fue la primera que me mandó un mensaje de felicitación y me dijo: Cuida a mi Atleti.», ha confesado Pedrerol sobre Quintana.

Fecha de estreno y horario de El Chiringuito’

El Chiringuito, el referente indiscutible del periodismo deportivo nocturno, comienza su nueva etapa en Mediaset España a partir del próximo lunes 17 de agosto, coincidiendo con el inicio de la temporada de LaLiga. El espacio presentado y dirigido por Josep Pedrerol se emitirá de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro.

El histórico formato mantendrá su cita diaria a las 00:00 h, precedido cada noche por La Cuenta Atrás, un espacio de 15 minutos que resumirá las claves de la jornada antes del inicio del debate y análisis de la actualidad deportiva que se efectuará en cada entrega del programa.

El Chiringuito mantendrá intactas las señas de identidad que lo han convertido en líder: el entretenimiento, la información en directo, las exclusivas y la última hora del fútbol y del deporte en general.

El equipo al completo, nuevo plató y análisis arbitral

El programa contará con sus colaboradores habituales, rostros históricos como Tomás Roncero, Edu Aguirre, Alfredo Duro, Jota Jordi, Cristóbal Soria, Carme Barceló, Juanma Rodríguez, Paco Buyo, Lobo Carrasco, Fernando Sanz, Jorge d’Alessandro, Javier Balboa, Juanfe Sanz, Diego Plaza o Álex Silvestre, entre muchos otros, que integrarán el equipo de debate que rotará a diario en función de los acontecimientos de la jornada.

Como principal novedad visual, el espacio se trasladará a un nuevo plató adaptado para el análisis, que contará además con la presencia de público durante las emisiones especiales. Aunque la cita habitual será de domingo a jueves, el programa responderá a las exigencias de la temporada con ediciones especiales los sábados ante grandes partidos o eventos de trascendencia.

El despliegue periodístico estará respaldado por una plantilla en redacción desplazada a los principales puntos de interés, así como por una red de corresponsales permanente en delegaciones clave como Barcelona (José Álvarez y Marc Núñez), Bilbao (Edu Velasco) y Andalucía (Gonzalo Tortosa).

La polémica arbitral también mantendrá un peso específico con la visión experta de los exárbitros Rafa Guerrero, José Luis Pajares Paz e Ildefonso Urizar Azpitarte.

Interacción en redes y participación del espectador

Fiel a su comunidad, el programa potenciará la interacción multicanal dando voz cada medianoche al espectador a través de la integración en tiempo real de sus redes sociales.