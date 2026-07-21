Mediaset anuncia el fichaje de Josep Pedrerol con ‘El Chiringuito’

Mediaset ha anunciado oficialmente el fichaje de Josep Pedrerol tras su último programa en laSexta. El periodista se muda de cadena, como adelantó OKDIARIO, tras una etapa de 13 años en Atresmedia. Pedrerol y Mediaset España han firmado un acuerdo de larga duración que supone la incorporación del periodista al grupo con la marca El chiringuito renovada.

Así, Josep Pedrerol retomará El Chiringuito la próxima temporada, que arranca en septiembre. «Mediaset no ficha a Josep Pedrerol, ficha a un equipazo de deportes», ha asegurado el periodista, que también ha señalado a Mediaset como su «asignatura pendiente». «Me ha dado un cariño que no imaginaba. Llegamos con más ilusión que nunca, y el nuevo Chiringuito no dejará indiferente a nadie. Nos vamos a divertir», ha añadido.

En esta nueva etapa de El Chiringuito estará el equipo habitual de colaboradores presentes en el programa en Atresmedia, y también se conservará la fórmula que ha hecho del espacio encabezado por Pedrerol uno de los grandes fenómenos de la televisión deportiva en España. Es decir, el nuevo Chiringuito seguirá combinando actualidad futbolística, análisis y entretenimiento.

Según Mediaset, contar con el equipo de El Chiringuito liderado por Pedrerol «supone un gran valor añadido para el Área de Contenidos», que ofrecerá «un programa de entretenimiento con el deporte y toda la actualidad que genere, contando con sus máximos referentes», ha declarado Jaime Guerra, director de la División de Producción de Contenidos del grupo de comunicación.

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