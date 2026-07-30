Tito Livio, sobre Hispania: «Ágil, belicoso, inquieto. Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres»

Pocas descripciones de la antigua Hispania han tenido tanta repercusión como la realizada por el historiador romano Tito Livio. «Ágil, belicoso, inquieto. Hispania es distinta de Itálica, más dispuesta para la guerra a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres». Con esta reflexión, el autor no sólo diferenciaba a la península ibérica del resto de territorios bajo influencia romana, sino que destacaba el carácter combativo de los pueblos hispanos. Más de dos mil años después, sus palabras siguen siendo objeto de estudio por parte de especialistas en Historia Antigua, ya que ayudan a comprender cómo veía Roma a uno de sus territorios más difíciles de conquistar.

Una tierra que desafió a Roma

Cuando Tito Livio escribió sobre Hispania, el recuerdo de las largas campañas militares romanas seguía muy presente. La conquista de la península no fue rápida ni sencilla. Desde el desembarco romano durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 218 a. C., hasta la caída definitiva de los pueblos del norte bajo el mandato del emperador Augusto, transcurrieron casi dos siglos de enfrentamientos.

Historiadores como Apiano, Polibio y Estrabón coinciden en describir la fuerte resistencia ofrecida por numerosos pueblos prerromanos, entre ellos celtíberos, lusitanos, cántabros y astures. Episodios como el asedio de Numancia o la figura de Viriato se convirtieron en símbolos de esa oposición al dominio romano y reforzaron la imagen de Hispania como una tierra difícil de someter.

El terreno también jugó un papel decisivo

La referencia de Tito Livio a «lo áspero del terreno» no era casual. La geografía de la península ibérica presentaba importantes cadenas montañosas, extensas mesetas y valles de difícil acceso que complicaban enormemente el avance de los ejércitos romanos. Los especialistas consideran que ese relieve favorecía las tácticas de guerrilla y permitía a las poblaciones locales aprovechar su conocimiento del territorio frente a un ejército mejor organizado.

Investigaciones arqueológicas desarrolladas en las últimas décadas han confirmado que muchos asentamientos prerromanos fueron construidos en lugares elevados y de gran valor estratégico, lo que dificultaba su conquista y reforzaba la capacidad defensiva de sus habitantes.

El carácter de los pueblos hispanos

Más allá de la geografía, Tito Livio atribuía el espíritu guerrero de Hispania al «genio de los hombres», una expresión con la que hacía referencia al carácter de sus habitantes. Aunque los historiadores actuales advierten de que estas descripciones estaban influenciadas por la visión romana de los pueblos conquistados, reconocen que las fuentes clásicas coinciden en destacar el valor militar, la resistencia y la capacidad de adaptación de muchas comunidades hispanas.

Esa reputación quedó reflejada incluso después de la conquista. Con el paso del tiempo, Hispania se convirtió en una de las provincias más importantes del Imperio romano y aportó excelentes soldados, además de figuras tan destacadas como los emperadores Trajano, Adriano y Teodosio, nacidos en territorio hispano.