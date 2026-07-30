Clint Eastwood: “La razón por la que sigo trabajando a estas alturas de mi vida es porque…”

Clint Eastwood es considerado una de las grandes leyendas de la historia del cine. Con una exitosa carrera a sus 96 años, como actor, director, guionista y productor, nunca ha dejado de trabajar en lo que lleva dedicándose más de medio siglo. Eastwood siempre ha defendido una filosofía de vida basada en que la edad no debe limitar el crecimiento personal ni las ganas de descubrir cosas nuevas.

Eastwood considera que la jubilación apaga la mente de las personas y prefiere vivir activamente y no vivir de la nostalgia, conservando su vitalidad frente al paso del tiempo. En múltiples entrevistas hemos podido ver al actor estadounidense como defensor de su filosofía, detallando sus motivos para mantenerse en el gremio.

El trabajo como propósito de vida

La leyenda del cine estadounidense ha manifestado abiertamente su compasión hacia otros grandes directores que decidieron retirarse a sus 60 años, como Billy Wilder o Frank Capra. Para Eastwood, las jubilaciones suponen un desperdicio de años importantes en nuestra vida en cuanto al trabajo creativo, y que muchas personas al pasar por este proceso pierden su propósito de vida y su energía vital.

Uno de los mantras que han hecho que, superando los noventa años, haya mantenido las ganas de seguir creando es «nunca dejes entrar al viejo». Este mantra refleja una actitud de lucha en contra de la rendición y el paso del tiempo.

Pasión, no trabajo

Su trabajo siempre ha sido su pasión, lo que le ha permitido «estirar el chicle» hasta donde ha querido dentro de las capacidades que ha tenido. Esta pasión siempre le ha impulsado a considerarse siempre un aprendiz sin techo, aprendiendo siempre cosas nuevas.

A pesar de que el director hable de pasión, después de tantos años y más a ciertas edades, es imposible no verse desgastado. Pero Eastwood ha sabido mantenerse gracias a su disciplina, lo que ha aumentado su longevidad en el mundo del cine. Otra de sus aficiones es el ejercicio basado en pesas, realizando ejercicios de fuerza y cardio desde los años 50. El deporte le ha mantenido llegar a la recta final de su carrera de forma más cómoda.

Al ejercicio se le suma una dieta basada mayoritariamente en vegetales y pescado. Se ha mantenido, por lo general, al margen de azúcares y procesados.